A cosa servono i musei (contro la criminalità organizzata) in 10 parole

Andando al museo si combatte il terrorismo, si finanzia la ricerca e si previene la criminalità. Vi pare troppo? Eppure secondo gli esperti è proprio così. Se ne è parlato per esempio a luglio 2016, al MiCo di Milano, durante la 24esima conferenza internazionale Icom (International council of museums), alla tavola rotonda dal titolo How can museums contribute to countering illicit traffic in cultural goods, organizzata per spiegare a cosa servono i musei nella lotta ai traffici illeciti (sia di reperti, sia di specie a rischio estinzione) che finanziano il terrorismo e il crimine organizzato.

Ricerca

Formazione

Cooperazione

Prevenzione

Condivisione

Sensibilizzazione

Riduzione della domanda

Consapevolezza

Attuazione delle norme

Etica