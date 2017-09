Kesha, nome d’arte di Kesha Rose Sebert, è una popstar statunitense di fama internazionale. Ha raggiunto il successo nel 2009 con il brano TiK ToK e ha due album al suo attivo: il secondo - intitolato Warrior - è uscito nel 2012 e, mentre la cantante era impegnata nel Warrior Tour, alcune delle ultime date della promozione dal vivo del disco sono state annullate a causa del suo ricovero (avvenuto agli inizi del 2014) per gravi disturbi alimentari.

