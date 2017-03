Cosa valutare prima di comprare un estrattore

Abbiamo deciso di comprare un estrattore di succo, ma come scegliere quale acquistare tra i tanti presenti sul mercato? Ne abbiamo discusso insieme a Francesco Arleo, fondatore di SiQuri, negozio online di wellness food technologies, alimentazione funzionale e integratori alimentari naturali. “Il primo passo è quello di riconoscere le aziende che da più di vent'anni si dedicano alla produzione di estrattori a bassa velocità", spiega Arleo. "Si tratta principalmente di tre brand coreani, Hurom, Coway e Kuvings, che spendono milioni di euro in sviluppo e ricerca: i loro prodotti hanno garanzie pluriennali e gli standard costruttivi, oltre a superare in positivo le norme di legge, mirano al benessere delle persone e al rispetto dell'ambiente”.

Estrattori sicuri e semplici

La sostenibilità ambientale

Il giusto prezzo

Salva un albero con un “mi piace”!

informazione redazionale