Cosa sono e come si somministrano i fiori di Bach

La terapia che si basa sui fiori di Bach è estremamente semplice, innocua ed efficace. Parte della sua bellezza è determinata dal fatto che l'applicazione non richiede un grande sapere, ma piuttosto una grande sensibilità e intuizione. I rimedi infatti funzionano sulla base di una "diagnosi" dello stato emotivo della persona che li deve assumere. Ad ogni estratto corrispondono altrettanti profili psicologici nei quali riconoscersi, in quel particolare momento della propria vita e dai quali partire per le applicazioni. Gli estratti sono ottenuti con tecniche diverse: quella solare, che consiste nel lasciare il tipo di fiori prescelto in acqua esposta per un determinato periodo alla luce del sole, tramite bollitura, più adatta ai fiori legnosi o piante dalla fioritura precoce. Li si può preparare facilmente anche da soli, ma se non si è più che esperti conviene acquistarli pronti nelle farmacie omeopatiche. In tal caso si potrà essere più sicuri della loro efficacia. Il rescue remedy è un estratto prezioso, che va somministrato in tutti i casi di choc gravi, quali emorragie, crisi d'asma, tachicardie, ma anche meno gravi, quali una caduta, un brutto colpo contro un oggetto, uno spavento. Tutti i rimedi vanno presi nell'ordine di quattro gocce per quattro volte al giorno, facendo cadere con il contagocce il liquido direttamente sulla lingua, senza però mettere in contatto la pipetta con la superficie di quest'ultima.