Conservazione beni culturali?

Fino a ieri succedeva esattamente il contrario, in quanto lo Stato o altre realtà della pubblica amministrazione acquistavano da privati palazzi e parchi storici, ogni tanto un'opera d'arte, un arredo o simili. L'intento era quello di migliorare e incrementare la conservazione della memoria pubblica, almeno per dichiarazioni e tentativi. Poiché molti palazzi cadevano a pezzi e lo stato di abbandono e disinteresse erano qualche volta platealmente evidenti, a nessuno sfiorava l'idea, almeno in pubblico, che questi beni non dovessero essere protetti e conservati dallo Stato. Una sorta di pudore o tabù proteggeva il patrimonio storico-artistico, infranto solo una volta, quando nel 1992 fu fatta esplodere una bomba a Firenze, a due passi dagli Uffizi. Con la nuova finanziaria questo tabù viene infranto, naturalmente non in modo violento come nel 1992, ma lentamente, passo per passo, aiutato da mancanza di personale, disorganizzazione, disguidi, promesse non realizzabili. Vediamo perchè: gli immobili di proprietà demaniale e alienabili si dividono in due categorie. Da una parte ci sono quelli che possono essere venduti perché non hanno nessun valore storico-artistico, come le caserme. "Noi li sblocchiamo - ha spiegato Urbani - in quanto è giusto che passino da mani pubbliche a quelle private". Fino a qui niente di inaccettabile. Per gli immobili con valore artistico, invece, è previsto una ulteriore suddivisione. Ci sono quelli che devono rimanere di proprietà dello Stato, i più celebri come il Colosseo o Fontana di Trevi. Gli altri che verranno catalogati per la prima volta dalle soprintendenze avranno una sorta di "bollino rosso". Poi ci sono beni che hanno una qualche rilevanza e che è bene mantenere. "Palazzi di 70-80 anni fa potranno passare in mano privata, ma ci saranno vincoli, ha concluso il ministro. No a discoteche e aree commerciali. Si potrà vendere solo a condizione che i nuovi proprietari vi insedino uffici o altre attività di questo tipo". Il cavillo sta nella promessa suddivisione degli immobili di proprietà demaniale: il numero degli edifici è enorme, quindi il lavoro da svolgere per le soprintendenze che da sempre soffrono di carenza di personale risulta enorme. Stilare la suddivisione entro l'inizio 2004, quando entra in vigore la nuova finanziaria, è pura fantasia. L'unico criterio adottabile per impedire la vendità di un immobile importante sarà per molto tempo il veto che la relativa soprintendenza può pronunciare entro quattro mesi dalla messa in vendita. Ma quando si tratta di tempi burocratici, quattro mesi non sono certo molti. Rita Imwinkelried