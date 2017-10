Cosa studia l’astrologia finanziaria

L'astrologia finanziaria studia le fasi cicliche economiche dei paesi del mondo, sia come possibili crescite finanziarie, e sia come periodi di crisi. L'analisi si riflette anche sugli andamenti di borsa. Infatti attraverso studi astrologici molto approfonditi, si riescono a stabilire livelli e quotazioni di borsa. Ci sono personaggi storici che hanno dato prova che questo è possibile. Il più noto è il finanziere americano William Deldert Gann nato in Texas nel 1878. Gann è noto per un'analisi di mercato retta da calcoli matematici - geometrici - astrologici. Sua madre sin da bambino lo educa alla lettura della Bibbia, Gann attinge da questa per la sua teoria dei cicli temporali. Partendo da zero realizza nella sua vita un capitale immenso. La posizione dei pianeti lenti Giove, Saturno, Urano, Nettuno e Plutone determina gli avvenimenti economici, legati a fasi stagionali ben precise. Mentre i pianeti veloci Sole, Mercurio, Venere e Marte riflettono su quello che i pianeti lenti hanno da comunicare. La Luna in tutto questo ha un ruolo essenziale, il suo movimento è molto veloce, nell'arco di un mese compie l'intero giro dello zodiaco. Al passaggio lunare su punti nodali degli altri pianeti siano essi lenti che veloci, avvengono i fatti. Tutto questo non è automatico. Per la previsione dei fatti occorre studio, applicazione e regole precise che ogni astrologo acquisirà attraverso la sua esperienza quotidiana di analisi. L'aspetto astrale che maggiormente sta condizionando l'economia mondiale è dato dall'orbita negativa tra Plutone - Urano. È interessante notare come Plutone in capricorno decima casa si leghi alle costruzioni, all'edilizia, lavori manageriali, mentre il terreno su cui si muove Urano prima casa è quello militare, meccanico, sportivo. Che l'economia mondiale sia entrata in crisi per eventi legati a speculazioni bancarie, legate all'acquisto delle case è noto a tutti. Da luglio ad ottobre 2012 Plutone ed Urano sono rientrati in aspetto stretto tra loro, ed è notizia che il mercato della vendita delle case è diminuito del 25%, come il mercato delle macchine è tra i più colpiti (Urano prima casa). Occorrono ancora un po' di anni prima che questa situazione venga ripristinata, infatti l'ultima orbita stretta terminerà a febbraio 2016.