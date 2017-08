Cosmetico bio: produzione e certificazione

Si chiama CCPB, è il Consorzio di Certificazione dei Prodotti Biologici che presenta un nuovo sistema di certificazione e controllo per i prodotti cosmetici biologici al fine di tutelare il consumatore e i mercati nei confronti dell'ambiente e della salvaguardia delle sue risorse. Bisogna precisare che questo nuovo sistema di certificazione è un disciplinare privato - non esistono regole per la cosmesi biologica- creato sull'esempio fornito dal metodo di produzione biologico nel settore alimentare, in riferimento alla normativa europea 2092/91. La prima condizione da soddisfare è quella di garantire formulazioni i cui ingredienti saranno costituiti, per almeno il 95%, dalla somma dei componenti naturali e di origine naturale. Successivamente si prevedono due livelli di certificazione: cosmetico "BIOLOGICO" contenente almeno il 95% in peso di ingredienti biologici certificati, e cosmetico "CON INGREDIENTI BIOLOGICI" con almeno il 70% in peso di ingredienti biologici certificati. Ma niente paura per il consumatore, sull'etichetta deve essere presente la percentuale degli ingredienti biologici contrassegnati da un asterisco al fine di rendere più trasparenti possibili le informazioni riportate. Sulla confezione, inoltre, deve essere riportata la data di scadenza, il nome dell'organismo di certificazione, il riferimento alle norme del CCPB ed il numero di certificato emesso. Inutile ricordare che per la certificazione del cosmetico biologico si impongono rigorosi standard da rispettare durante il ciclo produttivo, insieme al divieto assoluto di utilizzo di ingredienti OGM e una messa al bando l'impiego di numerose sostanze considerate dannosi per la salute della persona. La certificazione di cosmetico biologico, preme sottolineare questo fatto, non differenzia il valore di qualità e sicurezza del prodotto che comunque deve salvaguardare la salute del cittadino (direttiva europea 76/768/CEE), ma si lega ad un'esigenza di disciplinare il prodotto (specificando, ad esempio, gli ingredienti: da dove vengono, come sono stati lavorati, ...) per soddisfare il consumatore attento alla propria salute, che crede nelle proprietà delle piante e che cerca un rapporto più intenso con la natura. Altri Paesi europei hanno affrontato il problema anche per i cosmetici, oltre che per gli alimenti, creando regole specifiche. In Italia l'iniziativa del CCPB è solo un primo passo, un primissimo passo verso la trasparenza e la correttezza nei confronti del consumatore. Sonia Tarantola