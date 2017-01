Cosmesi naturale in pratica

Ecco allora questo piccolo manuale per imparare a farsi in casa lo shampoo e i sali da bagno, le creme per il corpo e le maschere facciali, impacchi per i capelli e tonici per il viso, deodoranti, prodotti per la rasatura e la depilazione, prodotti solari, e tutti con ingredienti facili, natutrali e, perché no, bio. Le ricette sono naturalmente efficaci, sicure e pratiche: facili da portare in viaggio o fuori casa, igieniche e facilmente conservabili grazie all'uso di antimicrobici naturali come gli olii essenziali. Curioso scoprire come quasi tutte le ricette cosmetiche di questo libro sono a base di ingredienti alimentari. Si, perché mangiare bene mantiene sani e quindi belli; il cibo della salute è anche quello della bellezza. Molti alimenti che fanno bene "dall'interno" sono perfetti anche come ingredienti cosmetici e possono servire per preparare creme,maschere e altri prodotti che nutrono la pelle anche "dal di fuori", anche se con meccanismi diversi rispetto all'uso alimentare. "Farsi i cosmetici in casa non significa solo risparmiare e divertirsi in modo creativo:significa anche avere prodotti cosmetici ricchi di sostanze attive. L'uso di ingredienti alimentari freschi garantisce un elevato contenuto di principi attivi, come ad esempio la vitamina E dei semi oleosi o del germe di grano, lo squalene dell'olio extra vergine di oliva, gli acidi della frutta e così via."