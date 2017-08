Costruire con il lecablocco

Il leca è fatto con aria e un'argilla speciale che viene cotta a 1200°C. E' un materiale granulare, leggero e completamente naturale. E' interessante soprattutto in blocchi per murature autoportanti, perché è possibile costruire case alte fino a quattro piani senza dover ricorrere a pilastri di cemento. Il lecablocco è contemporaneamente economico ed ecologico, perché è leggero, ha un ottimo isolamento termico e acustico e non rilascia nessun tipo di sostanze tossiche. Per costruire le murature esterne di una casa basta usare il blocco di 37 cm di profondità, senza ricorrere a ulteriori coibentazioni. Quindi si evitano i costi delle doppie pareti con intercapedine che sono necessarie con i mattoni tradizionali, si evitano anche materiali di coibentazione malsani e deteriorabili nel tempo (lana di roccia e polistirolo) o costosi (sughero). Per il peso leggero e le misure che ha il lecablocco risulta più facile e veloce tirare su i muri con questo che con i mattoni tradizionali. Inoltre un sistema di incastro tra un blocco e l'altro facilita il lavoro. Altre qualità di questo blocco sono la sua resistenza al fuoco, non è attaccabile da muffe, ha una struttura molto aperta che facilita la traspirazione delle pareti ed è riciclabile. E' preferibile usare una malta apposita per mettere in opera i blocchi.