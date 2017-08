Cous cous dalla Palestina

Da oltre dieci anni Ctm altromercato acquista cous cous dalle donne di Gaza tramite PARC, un'importante ONG palestinese, per poi affidarne il confezionamento a Naturalbio, in Italia. Il cous cous del commercio equo e solidale, che in Palestina è conosciuto con il nome di maftoul, parola che in arabo indica il movimento rotatorio della mano con cui si realizza la consistenza granulosa, è un prodotto pregiato e differente dal cous cous tradizionale per la qualità conferita dal metodo di lavorazione artigianale, svolta dalle donne secondo la tradizione. È a base di grano integrale e di frumento spezzettato boulgour (una varietà di grano duro hambar, tra le più pregiate): quest'ultimo viene rotolato nella farina di grano tenero e impastato con acqua e sale, fino a diventare granuloso, e in seguito subisce un processo di essiccazione al sole per 2 o 3 giorni. Una volta cotto presenta granuli dal colore scuro tipico del grano integrale, di dimensione grande, morbidi ma consistenti. La produzione e la vendita del cous cous è sostenuta da PARC (Palestinian Agriculture Relief Committees), fondata nel 1983 da un gruppo di agronomi in risposta al deterioramento dell?attività agricola nella valle del Giordano e nella West Bank. L?obiettivo era quello di offrire agli agricoltori poveri e marginalizzati dell?area un sostegno materiale e una consulenza professionale per incrementare la produzione. Lo sforzo del primo gruppo di volontari si sviluppò rapidamente, diventando un?organizzazione stabile, che crebbe a sua volta negli anni aumentando e differenziando le attività. PARC contribuì così alla creazione di piccole cooperative agricole alle quali fornisce tuttora credito, assistenza tecnica, controlli di qualità e formazione. Dopo i primi contatti con il commercio equo e solidale ed alcune esportazioni di prova, la vendita attraverso il circuito del Fair Trade da parte di PARC è cresciuta costantemente negli anni, trainata principalmente dalle esportazioni di cous-cous. Oggi PARC, che lavora con circa 400 comunità locali, oltre a favorire la creazione di opportunità lavorative, difende e promuove il ruolo della donna nell?economia e nella società. Ombretta Sparacino Cooperativa Chicomendes