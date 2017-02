Couscous mele e mandorle

Ingredienti per 2 persone: 100 g di couscous di mais e riso 100 g di acqua 1/2 mela golden 1/4 di zucchina 1 gambo di sedano 1 manciata di mandorle pelate sale e pepe q.b. erbe aromatiche a piacere Preparazione Per iniziare, scaldare poco olio in una padella e scottare il cous cous ancora crudo. Versare ora l'acqua calda e lasciare assorbire, mescolando ogni tanto. A parte, tagliare il sedano, la mela e la zucchina a cubetti molto piccoli, e farli saltare insieme in una padella con un filo d'olio. È importante che rimangano croccanti. Aggiungere poi sale e pepe a seconda del gusto. Tritare infine grossolanamente le mandorle, magari utilizzando un coltello o una mezzaluna. A questo punto, unire tutti gli ingredienti in una ciotola (cous cous, verdure e mandorle) e spolverizzare a piacimento con le erbe aromatiche. Notizie e consigli Sarebbe meglio non sbucciare la mela… la maggior parte delle vitamine si concentra nella buccia! A cura di Vegolosi.it