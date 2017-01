Cranberry per combattere la cistite

Dolore al basso ventre, bruciore e stimolo frequente ad urinare: questi sono i sintomi più comuni della cistite, un disturbo prevalentemente femminile - l’80 per cento delle donne ne ha sofferto almeno una volta e una su cinque può incorrere in più episodi - e che non conosce stagione: può colpire d’inverno, quando l’organismo ha un calo delle difese, ma anche durante l’estate. Come combattere questo fastidio? Il primo consiglio utile è bere 2 litri al giorno di acqua oligominerale e mangiare cibi che possono acidificare le urine come prugne, limoni e mirtilli. In questi ultimi anni si è rivelato molto utile anche l’uso di una particolare bacca della famiglia dei mirtilli: il mirtillo rosso americano, meglio noto come cranberry.

Cos'è il cranberry e come agisce