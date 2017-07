Creature altre

Giornalista, fotografa, artista. Laureata in filosofia con una tesi, svolta alle Hawaii, sulle competenze linguistiche dei delfini, ha collaborato come giornalista free-lance con settimanali e mensili scrivendo sempre di animali e accompagnando gli articoli con le sue foto. La fotografia d'autore è ora la sua occupazione principale con l'obiettivo di articolare un dialogo alla pari fra uomo e animale e, al tempo stesso, fra approccio creativo e approccio scientifico. Il suo lavoro artistico è rappresentato dalla galleria Milli Pozzi. Come si sta modificando la consapevolezza e l'atteggiamento delle persone nei confronti degli animali? Da un punto di vista civico, in generale, c'è più attenzione verso le tematiche che riguardano i problemi ambientali e di conseguenza anche gli animali, tuttavia, siamo ancora lontani da un rapporto uomo-animale sano e paritario. Basti pensare alle torture di cui milioni di animali sono vittime ingiustificate ogni giorno, in nome di chissà cosa: vivisezione, allevamenti intensivi, ma anche feste di paese, circhi, combattimenti clandestini... Nel nostro paese solo da pochi mesi la legislazione riconosce loro dei diritti, non considerando più l'animale come semplice "cosa" ma riconoscendone pienamente la natura di essere vivente e senziente. Cosa possiamo fare per loro? Volerli e saperli vedere. Imparare a considerarli e relazionarci con loro come soggetti e non oggetti. Perdere la visione antropocentrica del mondo per lasciare spazio ad una visione biocentrica. L'uomo è solo una piccola componente della biosfera, deve ridimensionare la sua posizione e accettare gli animali per come sono, senza il bisogno di antropomorfizzarli. Pare che l'unico modo per elevarli a uno stato rispettoso sia quello di farli assomigliare a noi, quindi tendiamo a proteggere gli animali più "carini" o più "intelligenti". Dobbiamo accettare l'alterità sotto qualsiasi forma. La creazione della nostra stessa identità culturale passa attraverso il confronto con l'alterità animale, sostiene lo zooantropologo Roberto Marchesini, è dunque un bene per noi stessi e per la nostra specie riconciliarci con la natura. Cosa possiamo insegnare ai bambini sugli animali? Cosa possiamo insegnare ai bambini sugli animali? Partire proprio dalla base, incominciare ad avere un rapporto con gli animali. Moltissimi bambini non hanno alcuna relazione con gli animali, non hanno mai visto, in vita loro, una gallina, un mucca, un maiale; sono abituati a pensarli solo come cibo... è una perdita enorme. Indubbiamente l'industrializzazione e l'urbanizzazione hanno radicalizzato questa separazione, sia a livello cognitivo che spaziale: gli animali che prima vivevano con l'uomo ora sono stati segregati in aree appositamente create per loro - basti pensare, per esempio, agli allevamenti intensivi. Per molti bambini il rapporto con animali che non siano i comuni animali d'affezione è molto raro. I genitori sono indubbiamente responsabili e colpevoli di questa perdita, perché basterebbe una passeggiata in campagna, in alternativa alla televisione e ai giochi elettronici, per recuperare un po' questo rapporto. Ormai si sa che crescere in compagnia di un animale è, da un punto di vista psicologico, molto sano. Negli ultimi anni si sta cercando di verificare l'ipotesi secondo la quale un atteggiamento empatico e compassionevole nei confronti degli animali può estendersi anche alle persone. Cosa ti hanno insegnato in tutti questi anni di amorevole attenzione nei loro confronti? Tantissimo. Gli animali mi insegnano ogni giorno qualcosa; non riesco a concepire la mia vita senza gli animali. Convivere con una creatura che non appartiene alla nostra specie significa trovare una forma di comunicazione nuova, una complicità molto interessante. E' necessario stare attenti alle sfumature, interpretare uno sguardo, una postura, decodificare un miagolio, un guaito. Un esercizio molto utile, secondo me, per i futuri genitori che, alle prese con cuccioli umani, si ritrovano a fare lo stesso. Sarà un'idea bislacca la mia ma mi sembra che chi ha avuto animali è molto più disinvolto e meno apprensivo nell'allevare la prole umana perché è abituato ad interpretare i messaggi non verbali. Lealtà, fedeltà, dignità, coraggio sono termini che descrivono le qualità degli uomini, doti che ben si addicono anche agli animali. Sono molto frequenti gli episodi di cronaca che ci raccontano di cani che si lasciano morire di fame alla morte del padrone, che ritornano a casa percorrendo centinaia di chilometri, ma anche di delfini che salvano persone e di scimmie che vegliano i figli morti. C'è una ricca letteratura che racconta di bambini allevati da animali, bambini-lupo, bambini-cane, bambini-gazzella. Animali che allevano come propri individui di altre specie, inclusa quella umana. Gli animali fanno bene alla salute, tutti ormai conoscono i benefici della pet therapy, e poi fanno ridere. Chi non si intenerisce davanti all'andatura dinoccolata di un cucciolo o non si diverte guardando gli animali che giocano e si rincorrono? Tra i vari animali che vivono con me ho una gallina, tale Rosetta, che ogni giorno mi fa ridere tantissimo: al mattino, appena sente il rumore della tapparella si fionda in cucina per mangiare dalla ciotola del gatto, e se mi distraggo, quatta quatta, arriva in salotto per sedersi in poltrona. La sua più grande gioia è potermi osservare dalla poltrona mentre lavoro al mio tavolo o accomodarsi sulle ginocchia quando faccio colazione. La mia giornata inizia sempre così. Quali delle iniziative concrete che possiamo mettere in campo aiuta di più gli animali? Non essere indifferenti, ribellarsi di fronte a quello che non ci piace, modificare anche piccoli atteggiamenti quotidiani, diminuire l'uso della carne (per produrre 1 kg di carne si usa una quantità di acqua pari al consumo di una famiglia intera per un anno!) Avere in generale un atteggiamento più empatico e compassionevole nei confronti degli animali. Insegnare ai bambini la ricchezza della diversità. Qual è lo scopo della tua attività fotografica? Accorciare le distanze tra il mondo umano e quello animale. Per questo quasi tutti i soggetti ritratti ci fissano, per creare un legame simbolico tra il nostro mondo e il loro. Il mio lavoro, intenzionalmente ibrido, è un pretesto per creare un dialogo tra le discipline. I miei progetti sono sempre concepiti in collaborazione con studiosi e collocati in contesti scientifici. Ho preparato un'animazione che è stata presentata al convegno di biologia evoluzionistica a Firenze e al convegno mondiale di primatologia al Lingotto di Torino: l'inserimento nel programma scientifico di un lavoro artistico e dai forti contenuti emozionali, ha sempre un forte impatto. Che cosa è per te la felicità? È una domanda troppo complessa alla quale non so rispondere su due piedi, però so che sono felice quando fotografo: sono talmente concentrata da non sentire più il freddo, la fame, il caldo, perdo totalmente la cognizione del tempo, divento sorda e cieca, la mia testa si sgombra di pensieri e preoccupazioni, sono sola, completamente sola, con l'animale che voglio ritrarre. Allo stesso tempo i miei sensi sono amplificati, come se riaffiorassero dal passato più remoto: gli odori, i rumori, ogni piccolo movimento non mi sfugge, mi sento un tutt'uno con l'animale. E l'animale fa lo stesso con me: mi studia, mi osserva, mi scruta, si avvicina, mi annusa, mi sfiora, cerca un contatto con gli occhi o con il corpo. Si crea nell'aria una leggera tensione che unisce i nostri sguardi, anche solo per una frazione di secondo; in quel momento capisco di essere stata accettata e solo allora posso scattare la mia fotografia, molto spesso una sola. E' una sensazione meravigliosa.