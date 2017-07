Crema all’arancia

Ingredienti per la crema all'arancia

1 arancia, succo

1 limone, succo e buccia

1 cucchiaio di zucchero

pizzico di sale marino

3 tuorli

45 ml olio d’oliva

Preparazione

Mettere l'olio di oliva in una casseruola a fuoco medio fino a quando l'olio non sia caldo.

Rimuovere dal fuoco e aggiungere lo zucchero, il succo d'arancia, il succo e la scorza di limone, e infine il sale.

Sbattere i tuorli d'uovo fino ad ottenere un composto liscio. Aggiungere agli altri ingredienti e cuocere il composto, mescolando costantemente. La miscela non deve bollire. Far raffreddare la crema di arancia. Si conserva in frigorifero in un barattolo pulito e ben chiuso per qualche giorno.