Crema di broccoli con latte di cocco

Ingredienti per la crema di broccoli con latte di cocco

1 broccolo

2 cipollotti

1 cucchiaio di olio

sale, pepe

1 tazza di latte di cocco

noce moscata

Preparazione

Pulire il broccolo e tagliarlo a pezzetti. In un tegame dai bordi alti aggiungere l’olio e soffriggere i cipollotti tagliati a pezzettini, senza fare bruciare. Unire i broccoli, ricoprire d’acqua e lasciare cuocere per circa 10 minuti, fino a quando i broccoli non siano cotti.

Con un frullatore ad immersione ridurre la minestra in crema. Regolare di sale e pepe.

Aggiungere il latte di cocco e continuare a cuocere per altri 5 minuti, circa. Aggiungere una spolverata di noce moscata. Servire la crema calda insieme alle fette di pane croccante tostate con olio, sale e pepe.

I broccoli fanno parte della famiglia dei cavoli e sono una verdura tipica della stagione invernale. Qui vi suggeriamo la frutta e la verdure per la spesa di gennaio.