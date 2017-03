Crema fredda di avocado da servire con tortillas

Ingredienti per la crema fredda di avocado da servire con tortillas

1 avocado maturo 1 cetriolo 4 cipollotti prezzemolo 200 ml yogurt bianco 1 lime tabasco

Preparazione

Sbucciare e tagliare l’avocado a pezzettini. Pulire e tagliare il cetriolo in pezzi di circa 2 cm. Tagliare grossolanamente i cipollotti e il prezzemolo. Unire insieme in un frullatore l’avocado, il cetriolo, il prezzemolo, il cipollotto e lo yogurt, fino ad ottenere un composto uniforme.

Condire con il succo di lime, il tabasco, un pizzico di sale marino e del pepe nero. Lasciare riposare in frigo per qualche minuto in modo da permettere a tutti gli ingredienti di amalgamarsi tra di loro.

Una volta che la zuppa è fredda, servire in coppette insieme alle tortillas.