Crema nutriente per il viso fai da te

La base di questa crema nutriente per il viso è il burro di karité, un prodotto naturale estratto dalle noci di un albero che cresce nell'Africa centrale, dalle proprietà nutrienti, cicatrizzanti e rigeneranti della pelle. Tanto che si può utilizzare puro in molti casi, come per esempio mani molto screpolate, ragadi del seno (durante l'allattamento, rimedio ideale poiché si tratta di un prodotto commestibile, oltre che molto efficace), ma d'inverno tende a solidificarsi molto, e quindi va scaldato tra le dita per poterlo stendere sulla pelle. Consigli e avvertenze Il burro di karité e quindi un ingrediente perfetto per realizzare un'ottima crema per il viso, che si conserva al fresco (meglio se in frigorifero) per circa due mesi, da usare tutte le sere. Si può utilizzare anche come crema da giorno, ma non durante il periodo estivo. Infatti, poiché contiene anche oli essenziali, che possono essere fotosensibilizzanti, potrebbe favorire scottature e reazioni cutanee, come eritemi e macchie della pelle. Nella stagione calda, quindi, meglio usarla come crema da notte. Nella maggior parte dei casi, tra l'altro, in estate la pelle del viso è meno secca e quindi richiede creme idratanti e più leggere per il giorno. Si fa così Procuratevi un vasetto da 50 grammi ben pulito, 30 grammi di burro di karité, un cucchiaio di olio di oliva e uno di olio di mandorle dolci, 5 gocce di olio essenziale di rosa mosqueta e 5 di neroli. Fate sciogliere a bagnomaria il burro di karité mescolando con una palettina di legno, e toglietelo dal fuoco prima che sia bollente. Unite i due oli, mescolate ancora finché gli ingredienti siano ben amalgamati e poi versate il composto nel vasetto. Quando è leggermente tiepido, aggiungeteci gli oli essenziali e mescolate di nuovo molto bene. Chiudete il vasetto e lasciate riposare al fresco fino al giorno dopo, quando sarà finalmente pronto per l'uso. Varianti Ricordate che per avere una crema più fluida sarà sufficiente ridurre la quantità di burro di karité e aumentare in proporzione quella di olio, considerando che un cucchiaio corrisponde a circa 10 grammi. Potete aumentare il potere nutriente della vostra crema sostituendo l'olio di mandorle dolci o quello di oliva con olio di argan. Anche gli oli essenziali si possono cambiare, sostituendo quelli consigliati con altri, per esempio quelli di arancio amaro e di lavanda.