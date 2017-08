Crema di zucca alle noci

Ingredienti 150 g. di zucca a cubetti 120 g. di zucchero di canna 50 g. di anacardi tostati e noci dell'Amazzonia sbriciolati per guarnire: 250 cc di panna da montare Preparazione Sciogliere lo zucchero in un bicchiere d'acqua e portarlo all'ebollizione in una pentola grande. Lasciar sobbollire per 5 minuti, quindi aggiungere la zucca e farla cuocere, coperta, per 15 minuti, fino a che tutto il liquido non sarà evaporato e la zucca molto morbida. Lasciar raffreddare e versare in un piatto da portata o in ciotole individuali. Montare la panna e guarnire la zucca. Cospargere con le noci e servire freddo. Varianti Noci e nocciole italiane al posto di anacardi e noci dell'Amazzonia. Notizie e consigli Questa ricetta è tratta da "Un mondo di dolci" una coedizione CTM Altromercato ed Edizioni Sonda, Torino. "E' dedicata ai bambini iracheni che, a causa dell'embargo, hanno dimenticato da tempo il sapore dei dolci, nella speranza che la pazzia internazionale si plachi e loro possano tornare presto a una vita normale".