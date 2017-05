Crescere con cani e gatti riduce i rischi di allergiche

Accusati di essere tra i fattori scatenanti di molte forme allergiche, una notizia smentisce la loro pericolosità, anzi. Alcuni scienziati statunitensi sulle pagine del 'Journal of the American Medical Association', sostengono invece che crescere con un animale in casa servirebbe a ridurre i rischi di sviluppare allergie. ''Vivere con due o piu' cani e gatti - dicono gli esperti Usa del Medical College of Georgia - dimezza i rischi di insorgenza di molte delle piu' comuni forme di allergie''. A proteggere i bambini sarebbe il contatto con sostanze presenti nei residui batterici nella bocca di cani e gatti che avrebbe un 'effetto protettivo'. ''Giocando con gli animali i bambini vengono leccati - dicono gli esperti - e 'ricevono' un gran numero di batteri Gram-negativi che fortificano il sistema immunitario''.