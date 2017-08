Cristalli e amicizia

Nel corso dei secoli l'umanità ha potuto beneficiare dell'energia che pietre e cristalli sono in grado di emanare: le loro peculiari vibrazioni elettromagnetiche sono infatti in grado di modificare la vita fisica e psichica dell'uomo, se ci si pone nell'atteggiamento giusto per riceverle. In natura esistono numerose pietre dalle caratteristiche ben precise, in grado di agire su problemi o aspetti specifici. Esaminiamo ora in particolare dei quarzi molto luminosi, detti appunto cattedrali luminoteche, la cui lunghezza è di almeno 15 centimetri, con uno spessore che può arrivare fino agli otto centimetri. La loro forma allungata converge verso un vertice, che sembra simbolicamente rappresentare le proprietà ad essi attribuite, ovvero l'arricchimento spirituale di persone unite da finalità comuni. Quando ci si unisce in società od imprese a scopo di lavoro, oppure in gruppi finalizzati ad esempio ad attività di beneficenza, o semplicemente all'interno della propria famiglia, sappiamo bene come se è vero che l'unione fa la forza, spesso questa venga dispersa da litigi ed incomprensioni. Affinché l'obiettivo comune venga raggiunto è invece importante convivere in armonia, nel rispetto reciproco, unendo gli sforzi verso la finalità prefissata. Il cristallo cattedrale luminoteca può essere programmato verso l'obbiettivo comune ed utilizzato in meditazioni periodiche di gruppo che ne accrescano l'energia, migliorando così l'intesa e la comunicazione tra le persone. Seduti in cerchio nella posizione del loto i membri del gruppo potranno sentire il potere delle vibrazioni del cristallo di colmare le proprie necessità e quelle degli altri componenti, rafforzando la fiducia e la volontà comune. Ciò avviene in particolare per società senza fini di lucro, oppure in gruppi che lavorano in modo etico, mentre la saggezza intrinseca del cristallo si ferma quando le persone o le finalità della società siano unicamente mirate al profitto e all'interesse personale. Quando il problema che ci opprime ha un'origine famigliare è sufficiente mettersi nella posizione del loto, con il cristallo maestro nella mano destra, in atteggiamento rilassato. Nel visualizzare i componenti della famiglia lasceremo andare le emozioni negative, senza lottare o giudicare, e lasceremo affiorare i lati positivi delle relazioni con i familiari, finchè alla fine della meditazione ci sentiremo più sereni e ben disposti a stringere maggiormente i legami affettivi. Anna Paioncini