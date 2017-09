Critical Wine: sentori di vino e d’anarchia

Sono rientrato a casa con un bicchiere in tasca. Ma non è stato il classico furtarello per una collezione o per un improvviso innamoramento verso il disegno di un cristallo. E' stato come riportare a casa il cappello nel quale sono state raccolte elemosine spese sul posto. Profumi e sapori, mai definiti(vi). Sentori, forse. Il Devoto-Oli, alla voce arcaica e letteraria definisce sentore: facoltà di sentire, sentimento. Più di cento espositori versano il loro sentimento nei calici di migliaia di avventori da ben tre giorni. Il luogo è il Leoncavallo, il nome "Critical Wine", nell'ambito di una rassegna titolata "La Fiera dei particolari". Particolare il luogo, in contrasto apparente con la degustazione: il grande capannone, sempre buio e un po' claustrofobico degli appuntamenti con i concerti trasformato in un padiglione luminoso, dove si disquisisce su toni ed equilibri, e si cammina con la punta del naso al bordo del calice. Si entra con 5 euro e ti viene consegnato il bicchiere. Il tuo calice. Gli espositori sono tanti, da ogni regione d'Italia, hanno banchetti bianchi, scarni e invitanti, di circa due metri. Sull'insegna il nome del produttore e il vino di richiamo. E versano. Una grande offerta dove si ascolta via narice e palato, e si impara godendo. "Per esperti e curiosi", recita l'intenzione dell'iniziativa. I più, sono i curiosi, come me. Ma il curioso vero sarà l'esperto di domani, e l'esperto sarà curioso per sempre. Volto e voce e verso del "Vino Critico" è Luigi Veronelli, fresco di Ambrogino e di brindisi "polemico e irriverente e antagonista" in onore dei cassaintegrati dell'Alfa sul piazzale degli Arcimboldi, dove sarebbe partito a breve un Mosè transalpino in mezzo a smoking e pellicce. Fa caldo. Nel capannone del Leo le pellicce non potrebbero entrare, i cassaintegrati sì. I giornalisti che contano sono alla prima Arcimbolda, qui ci si accontenta, ci sono giusto io, ma senza prendere appunti: trattengo solo impressioni. Entro con amici, curiosi, anche loro, il primo banchetto è Barolo. Partiamo così. Studio il modo di trattenere il calice e di farlo roteare da un tizio assorto che sembra un giocoliere. Lo imito e scopro che imparo presto, se ci metto il sentimento. Roteo e annuso, e roteo, sempre con più disinvoltura: il Barolo, se non proprio conosciuto, mi sembra di averlo almeno incontrato. Sono le 21 e qualcosa, alle ventitre di questo lunedì di festa milanese chiuderà definitivamente la fiera: bisogna muoversi, assaggiare. Tappa seguente il banchetto dove servono Amarone Valpolicella, su consiglio di uno che è li dalle cinque di pomeriggio ed è facile all'entusiasmo e contagioso. C'è un piccola calca, il signore che versa è lento, discute con un altro, sembra fregarsene di quelli che alzano il loro calice per ricevere. Si direbbe indisponente se non fosse che lentezza è parola regina di una degustazione e soprattutto che tutto è regalato. Una bottiglia dell'Amarone scosta 24 Euro. Mica cazzi. Io non capisco, ma sento. Appunto. Dal Barolo in poi sarà una discesa, ma gli inferi possono aspettare. La dimostrazione che la manifestazione è riuscitissima è la presenza massiccia di belle ragazze e donne. La storia passa dove loro passano, rubo e adatto da un monologo dell'amato Gaber. Roteano. Annusano. Appoggiano le labbra al bicchiere. E baciano Bacco. Più della metà di loro sarà entrata al Leoncavallo per la prima volta, e il luogo ne guadagna. Il "Critical Wine" ha sdoganato il vino di qualità dalle ingessature dei suo riti, un po' sacrestani, dal silenzio rispettoso e solenne che accompagna il sorseggio. Qui si degusta in mezzo a cani, a qualche zaffata di erba medica (ma pochissimi fumano sigarette, perché il tabacco travia e nasconde al palato il sentimento) ad una chiacchiericcio intimo ma diffuso. Fuori si vendono caldarroste, panini con le salamelle, al baretto un poeta non più giovane racconta di sé, di noi e legge del suo. Nella sala all'ingresso si vendono e assaggiano oli, dolci, bruschette, la libreria è piena di persone con un libro in una mano e il calice dall'altra. Ci sono bambini, un paio si rincorrono. Ma chi assaggia resta attento, il rispetto è rispettato. Assaggio un Cerasuolo del ragusano, un ciliegia infuocata. Subito dopo un Dolcetto di Dogliani che non lo vale per decisione, ma che racconta un'altra storia. Un Aglianico, ruffiano, un Salice Salentino, che snobbavo perché ho visitato troppo il salento e che invece ha continuato a suggerire, come se lo avessi sempre sotto il naso. Un Barbaresco, che un po' se la tira perché può permetterselo ed un Chianti, e poi siamo passati ai bianchi. Un Verduzzo friulano, perché ne ho un ricordo romantico, e volevo riesumarlo, una Falanghina, Falanghina storna, che assaggiarti colui che poi ritorna. Un passito rosso che mi è sfuggito da dove arrivasse e infine un Recioto, che ci ha stupito per il troppo sentimento e vergognosamente ci siamo rimessi in coda per il bis, al banchetto veronese. Alle ventitré spariscono le bottiglie ancora tappate e si spremono le ultime gocce da quelle disponibili. Per tutti gli espositori c'è il ritorno alle terre. Sul palco, in fondo al salone, chiude la serata una banda con ottoni, quella musica che nell'immaginario collettivo si associa all'Underground di Kusturica, e infatti cade qualche bicchiere, e ci si accorge che si è stonati e contenti. Ma lucidi. Non uno barcolla, non uno delira, non discussioni animate o risse, si sfolla, fuori, come assatanati verso le salamelle. Servono un gruppo di probabili albanesi, gentilissimi e visibilmente soddisfatti del guadagno e del lavoro pulito. Lo sbrano in 30 secondi, con sola maionese: per rispetto a me stesso e per pregiudizio non mangio la pummarola dolce americana. Vorrei un calice per chiudere, ma è vuoto e non posso bere birra. Ci guardiamo. Abbiamo ancora fame. Un'altra salamella. Consumiamo nuovi 30 secondi sul pastrugno di maiale con salsa pescata da un bidone da 20 litri. Ma il sentimento è salvato. In memoria. Maurizio Baruffaldi