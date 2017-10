Critiche all’Ocse

I Paesi ricchi, quelli dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo sviluppo Economico, stanno disertando il Vertice mondiale sull'alimentazione della Fao. Ecco le amare parole pronunciate ieri da Jacques Diouf in occasione dell'incontro con i 600 delegati del forum delle Organizzazioni non governative (Ong): "Quanti capi di Stato e di governo dei paesi aderenti all'Ocse sono venuti a partecipare a questo Vertice per i Poveri? 2 su 29. Se si escludono determinate eccezioni legate a circostanze eccezionali questo dato è un buon indicatore della priorità politica che viene data alla tragedia della fame". Diouf ha invece lodato l'operato delle Ong che "partecipano all'Alleanza internazionale contro la fame".