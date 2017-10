Cottura in lavastoviglie: foie gras di avocado

Ingredienti per 2 persone 1 avocado non troppo maturo 1 cucchiaio di burro vegetale biologico non idrogenato aceto balsamico sale e pepe Preparazione Tagliare l'avocado a metà, togliere il nocciolo e sbucciare le due metà cercando di lasciarle intere. Avendo a disposizione la macchina per il sottovuoto, disporre l'avocado in un sacchetto per il sottovuoto (di quelli fatti apposta per la cottura) e chiuderlo. In alternativa utilizzare un vasetto di vetro con chiusura ermetica. Non usare nient'altro (ad esempio i sacchetti normali per alimenti), perché si rischia che durante il lavaggio i prodotti siano contaminati dal detersivo e dall'acqua di lavaggio. Disporre il sacchetto sottovuoto o il vasetto in lavastoviglie (a pieno carico) ed effettuare un lavaggio ECO a 50°. Quando termina il lavaggio, togliere l'avocado dalla lavastoviglie, aprire il sacchetto/vasetto e far rosolare l'avocado in una piastra ben calda dal lato del nocciolo. Aggiungere il burro e farlo glassare fino a quando assumerà un color nocciola. Servire con fette di pane caldo e, a piacere, qualche goccia di aceto balsamico, grani di sale e pepe. Notizie e consigli L'idea alla base di questa ricetta è l'utilizzo della lavastoviglie per cucinare. Cercate avocado prodotti in Italia e biologici. Come frutto non è esattamente a km zero, ma alla luce dei numerosi benefici che ha per l'organismo un consumo moderato è accettabile. Per rendere la foto più chiara ho svuotato la lavastoviglie da piatti e pentole, ma naturalmente il lavaggio/cottura va fatto a pieno carico per non annullare i benefici dello sfruttare il vapore di lavaggio. Uno studio eseguito da Altroconsumo afferma che lavando i piatti sotto l'acqua corrente si possono consumare anche 60 litri d'acqua. Con una lavastoviglie classe A col programma "eco" si consumano mediamente 16 litri d'acqua, mentre se la classe scende, si raggiungono i 26 litri. Con sette lavaggi settimanali, usando una lavastoviglie A e programma eco, si risparmiano 100 euro circa e 400 m² di foresta. Perché i cibi non vengano in contatto con il detersivo e l'acqua sporca della lavastoviglie è importante che vengano chiusi ermeticamente in vasetti di vetro o sacchetti per il sottovuoto adatti alla cottura. Per non annullare i benefici ambientali dell'utilizzo della lavastoviglie riutilizzate più volte i vasetti così come i sacchetti per il sottovuoto: è sufficiente lavarli bene e farli asciugare all'aria.