Cucinare in lavastoviglie

Non storcete il naso, non stiamo scherzando, quella che viene proposta in questo libro è una cottura certo bizzarra, ma sicuramente ecologica e sana. Dalla sua ricerca su come riutilizzare gli scarti alimentari per creare gustose ricette, sfociata prima nel blog Ecocucina, poi nel libro "La cucina a impatto (quasi) zero", Lisa Casali ha continuato la sua indagine culinaria nel rispetto dell'ambiente, attraverso la scelta degli ingredienti e la modalità di cottura dei cibi. La tecnica di cottura in lavastoviglie consente davvero di cucinare mentre si lavano i piatti, permette di risparmiare acqua ed energia e di sfruttare l'espediente che anche l'alta cucina utilizza: la bassa temperatura. In lavastoviglie infatti si aggira tra i 55° C e i 75° C, ideale per preparazioni lunghe e delicate. Sfogliando le pagine di questo libro, che vedrete, stimoleranno le vostre papille gustative (altro che naso arricciato), troverete ricette suddivise secondo i programmi tipici delle lavastoviglie e i relativi tempi di programmazione: rapido, eco, normale e intensivo. Potrete scegliere un menu per ogni per ogni periodo dell'anno per provare questo metodo di cottura originale, utilizzando frutta e verdura di stagione, pesci non a rischio e tagli di carni di seconda e terza scelta. Anche questo progetto editoriale della giovane ecocuoca Lisa Casali è stato pensato interamente nel rispetto dell'ambiente: questo libro è infatti a Impatto Zero®, sono state compensate le emissioni di CO2 generate dalla stampa. Perché non provare? Bastano dei vasetti di vetro o dei sacchetti per sottovuoto adatti alla cottura: entrambi non permetteranno il contatto né con l'acqua, né con il detersivo. Perché continuare a usare la lavastoviglie solo per lavare i piatti sporchi, quando si possono cucinare anche dei piatti deliziosi, stupirsi e stupire i propri commensali?