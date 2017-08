Natura, Cultura e culto

Fin dai tempi più remoti, l'uomo ha subito il fascino della natura, attratto dalla sua proprietà di rigenerarsi costantemente, trasformando la morte in vita. Considerando che, agli inizi dell'era storica, il mondo era ricoperto, per la maggiore parte della sua superficie, di boschi e foreste, si può immaginare quale potente impatto ebbe la vegetazione sull'uomo primitivo, che si sentiva difeso all'interno dell'intrigo vegetale e totalmente dipendente da esso per quanto riguardava la conduzione della vita. In fondo, le piante - che sono in grado di produrre autonomamente il nutrimento di cui hanno bisogno - bastavano a se stesse, vivevano per se stesse, senza chiedere a a nessuno. Così, la natura, che regola le leggi del divenire e del dissolvimento della materia, intercettò le prime forme di spiritualità umana, e l'albero divenne l'emblema della potenza, venerato come autorità regale, nonchè personificazione dei poteri soprannaturali. La natura, considerata divina immagine del principio della trasformazione e della rinascita, raccolse e protesse ogni civiltà antica che, nel suo mistero, vi ha cercato profezia, salute e nutrimento. Ben presto, nacque l'esigenza di entrare in contatto con quelle forze naturali. Le foreste ed i boschi diventarono templi sacri, dove le popolazioni celebrarono i loro riti d'iniziazione più importanti e dove entravano in contatto con l'ignoto e l'oscurità. Il momento storico in cui l'esigenza di dominare il mondo vegetale per poterne governare le influenze si tradusse nell'immagine di un orto-giardino, fu quando l'uomo passò dalla sua condizione nomade a quella stanziale. Stabilendosi in gruppi tribali fissi, che avevano bisogno di mantenere un contatto con le forze ignote della vegetazione, l'uomo sentì il bisogno di portare all'interno del villaggio un po' della magia delle piante. Ciò fu un modo per propiziarsi salute e ricchezza, cercando di ricostruire la foresta ed i suoi significati simbolici in uno spazio delimitato ed ordinato. Infatti, etimologicamente le parole cultura, coltura e culto derivano dalla stessa radice, attraverso l'intermediazione del termine latino colere, ovvero curare. La connessione tra i termini cultura, coltura e culto ispira la sensazione che la creazione degli spazi dedicati alle piante fu fortemente permeata da esigenze religiose, acquisendo la valenza di luoghi depositari della conoscenza relativa al rapporto uomo-natura-divino. Ernesto Fazioli