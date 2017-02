Quando i cuori di cavallo e cavaliere battono insieme

Anche questa volta la scienza arriva in seconda battuta. Chi va a cavallo, infatti, lo sa. L’intima comunione tra l’animale e il cavaliere, la sincronizzazione dei loro desideri e la comunione di intenti sono basilari sia nella performance sportiva, sia nella semplice cavalcata amatoriale quando rilassarsi e divertirsi sono alla base del tempo trascorso a cavallo. Ma, nello studio presentato nel corso della 118esima edizione della Fieracavalli di Verona la conferma della ricerca scientifica ha stabilito di più. Quando l’essere umano e l’equino interagiscono, i loro cuori battono all’unisono, sincronizzati perfettamente. Lo studio, condotto dai ricercatori del dipartimento di Veterinaria dell'Università di Pisa è stato anche pubblicato sulle riviste scientifiche PlosOne, Electronics e su Proceedings of engineering in medicine and biology.

Cavallo e cavaliere: quando il cuore è uno solo

Uno studio importante per la pet therapy con il cavallo