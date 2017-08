Curare con gli archetipi. L’evoluzione è la cura

Nel corso del processo evolutivo l'uomo ha sintetizzato in sé tutto il percorso che l'evoluzione ha fatto. Infatti il nostro corpo sintetizza negli organi, negli apparati, nelle cellule, il percorso evolutivo della vita sul nostro pianeta. Ad esempio il mare, che rappresenta la culla da cui noi proveniamo, si è trasformato nel nostro corpo in liquido amniotico, in plasma sanguigno; le rocce e i minerali sono diventati le strutture ossee, ecc. Questi aspetti biologici, presenti nel nostro corpo, si possono ritrovare come simboli nella mente. Il nostro corpo ricorda emozioni che l'individuo singolo in quanto tale non ha provato. Questo perché il corpo ha una memoria biologica arcaica, che compare nella mente attraverso i simboli corrispondenti. L'approccio ecobiopsicologico alla malattia ci permette di ritrovare all'interno di ogni malattia, quelle linee guida, specifiche per ogni disagio, che fanno risalire all'archetipo coinvolto, al principio fondamentale primario che è responsabile di quel disagio. L'Ecobiopsicologia si avvale di due concetti fondamentali... L'Ecobiopsicologia si avvale di due concetti fondamentali: il simbolo e la sincronicità, in particolare quando si avvicina il paziente, per capire il senso della sua malattia e per aiutarlo a guarire. Gli eventi sincronici sono caratterizzati dalla presenza di una concordanza fra loro che non è causale. Ad esempio penso all'amico che non vedo da tempo e la persona mi telefona in quel momento. Tutta la nostra vita è dominata dalla sincronicità, ma noi non siamo in grado spesso di rilevarla, perché la nostra mente è abituata a dividere ciò che è unito. Se dunque non vi è separazione tra mondo, corpo e mente, per cui tutto è legato, questo legame che coinvolge il tutto può essere compreso solo facendo appello agli aspetti della sincronicità, che diventa l'unica legge veramente scientifica in grado di unire gli aspetti ambientali della vita agli aspetti del corpo e della psiche dell'uomo. Perché il simbolo? Il simbolo è l'unica figura della mente e del corpo, dotata di una parte oscura aperta all'inconscio, aperta alla vita e al comunicare della vita, e di una parte chiara aperta alla coscienza. Ogni simbolo lega quindi contemporaneamente gli aspetti dell'inconscio alla coscienza, proprio come fa il nostro cervello che unisce l'emisfero destro, relativo all'inconscio, con quello sinistro, relativo alla coscienza, funzionando in tal modo ottimamente nel contesto della vita di relazione. Una terapia che si proponga di ritrovare le determinanti archetipiche che legano mondo ambientale, corpo e psiche, deve anzitutto partire da una diagnosi che comprenda nel profondo il senso della malattia. Ogni malattia, infatti, rappresenta un progetto per quel singolo individuo e va perciò intesa come la domanda di un destino dal quale l'Io della persona si è distaccato, ma che va indagato e ritrovato per poter riorientare la psiche e il corpo di quel paziente. Ecco perché la terapia ecobiopsicologica, che tiene conto del ritrovamento degli aspetti archetipici di quella malattia, non si limita ad agire sui sintomi, ma va a toccare le forze più profonde, riallineando gli aspetti dell'animo umano, del Sé, con gli aspetti dell'Io del paziente. Si tratta quindi di una terapia che non si rivolge più al sintomo, ma al progetto insito nel paziente. Diego Frigoli