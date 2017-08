Curare il mal di testa

Il trattamento più indicato rimane sempre quello di fondo, che deve essere impostato da un omeopata esperto, tenendo in considerazione tutte le modalità reattive dell'individuo oltre che la sua storia patologica e fisiologica. Alcuni rimedi, comunque, possono essere utilizzati con tranquillità. Apis Mellifica E' un farmaco per la cefalea episodica. E' utile in tutte le forme di mal di testa che migliorano camminando all'aria aperta e dove la parte più colpita si presenta estremamente sensibile al tatto. Belladonna E' il rimedio principale della cefalea caratterizzata da un dolore pulsante, battente come a martellate, aggravato dalla luce, dal freddo, dal rumore e dalle scosse, dal salire e scendere le scale, dal muovere la testa, gli occhi o anche solo le palpebre. Calcarea Phosphorica E' utile quando la causa del mal di testa dipende dall'affaticamento fisico e intellettivo, soprattutto nell'infanzia e nell'adolescienza in soggetti longilinei. Nux Vomica E' il rimedio che serve nei casi di mal di testa dovuti a stress o al sovraccarico di alimenti, alcolici, caffè o anche lavoro, dall'esposizione al vento freddo, alla collera, al nervosismo e all'applicazione mentale. Silicea E' per i soggetti che soffrono di mal di testa e sono spesso affaticati, ansiosi, irritabili e estremamente freddolosi. In ogni caso, esiste, un composto contenente acido acetilsalicilico, belladonna, iris versicolor, nux vomica, spigelia e gelsemium, tutti insieme in una stessa confezione, che può essere utilizzato come trattamento di base per un certo periodo, sia come rimedio di pronto intervento, con un efficacissima azione antidolorifica. Il procedimento d'uso non è strettamente omeopatico, ma può essere sicuramente preferibile all'assunzione di analgesici che possono rovinare l'organismo in modo definitivo. Ornella Castellini Naturopata