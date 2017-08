Omeopatia: curare il malato e non la malattia

L'omeopatia, nata ufficialmente agli inizi del 1800 per opera del medico tedesco C.F.Samuel Hahnemann, si allontana da una concezione meccanicistica del mondo e dell'essere umano in favore di una visione "olistica". Il significato della parola omeopatia (dal greco omoios, simile, e pathos, malattia) esprime chiaramente una delle concezioni fondamentali di questa pratica medica: "la legge dei simili". Secondo questo principio, già noto ai tempi di Ippocrate, una sostanza che a certi dosaggi è in grado di provocare presso soggetti sani e sensibili la comparsa di sintomi ben precisi, è anche in grado di farli regredire se viene prescritta a dosi infinitesimali. Semplificando, potremmo dire che i sintomi su cui agisce beneficamente il farmaco omeopatico sono gli stessi che esso provoca in un individuo sano. Ad esempio, una dose eccessiva di pepe di Caienna può infiammare le mucose del sistema digerente e urinario, mentre il farmaco omeopatico ottenuto dai frutti essiccati viene somministrato proprio per curare i bruciori di stomaco e del colon. Il concetto di malattia nella medicina omeopatica è estremamente diverso da come siamo abituati ad intenderlo. L'instaurarsi di una patologia viene interpretato, infatti, come il risultato di un attacco esterno (virus, batteri, ecc.) su di un soggetto in disequilibrio psicobiofisico. Ciò significa, che per potersi sviluppare, una malattia ha bisogno anche di fattori predisponenti, modulati dall'ambiente, dalle caratteristiche tipologiche, dall'alimentazione e da tutto ciò che interagisce con la vita del soggetto. In omeopatia questo complesso di fattori va a costituire il cosiddetto "terreno", la cui recettività a un attacco esterno può essere fonte di malattia. Il più delle volte, ci rivolgiamo al medico quando i malesseri sono già manifesti e abbiamo raggiunto quello che gli omeopati chiamano lo stato lesionale, passando da un semplice disequilibrio interno senza sintomi specifici alla malattia che produce lesione. Secondo Hahnemann essa ha origine dal centro dell'organismo, la mente, ed evolve coinvolgendo progressivamente il campo emozionale, sensoriale, fino a trasformarsi nella disfunzione di un organo o di un intero apparato, che produce il danno fisico. È importante quindi che l'intervento terapeutico preceda questo stadio, quando la risposta del paziente alla cura è migliore. Partendo dalla convinzione che la malattia inizia internamente e procede dall'interno verso l'esterno, anche la guarigione per essere risolutiva deve seguire lo stesso percorso ed è proprio questa una delle differenze fondamentali tra la medicina omeopatica e allopatica. La teoria di Hahnemann si prefigge di curare il malato e non la malattia, secondo il principio dell'individualità che considera ogni paziente nella sua unicità e lo osserva nella sua complessità di sintomi, segni, costituzione, ereditarietà, ambiente lavorativo, affetti, traumi, alimentazione, e tutto ciò che interferisce con la sua vita. Con questo procedimento si è in grado di focalizzare i primi momenti responsabili delle disfunzioni alla base della lesione. Risulta quindi evidente come sia impossibile affrontare una malattia sopprimendo semplicemente i suoi sintomi, operazione che al contrario potrà solo indebolire ulteriormente il paziente. Il sintomo soppresso non scomparirà, infatti, ma si sposterà ad un livello più profondo peggiorando lo stato di salute del soggetto. Chiara Fagioli