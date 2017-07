Curare l’allergia ai pollini con l’omeopatia

C'e' chi starnuta in continuazione, chi non riesce a respirare, chi ha gli occhi arrossati e lacrimanti, chi soffre di pruriti, orticaria, eczemi...questi sono gli effetti piu' comuni di una sindrome da cui pochi di noi sono ormai immuni: l'allergia. Allergia ai pollini di primavera, ma anche alla polvere, al pelo degli animali, ai detersivi, ai cosmetici, alle bevande, agli alimenti; allergia che si manifesta in mille modi e con malesseri piu' o meno seri, fino ad arrivare allo shock anafilattico. Ogni anno, milioni di persone si sottopongono a terapie a base di vaccini desensibilizzanti, cortisone, antistaminici, decongestionanti e a test di ogni genere, ma e' opportuno sottolineare che a tutt' oggi la medicina ufficiale e' soltanto in grado di lenire -con prodotti di sintesi spesso nocivi per altri versi- i sintomi delle allergie che continuano a rendere insopportabile (a volte) e difficile (sempre) la vita di chi ne soffre. Di fatto, l'allergia è la risposta dell'organismo alla "provocazione" di un allergene qualsiasi e molto spesso è semplicemente l'avvisaglia di un'intolleranza alimentare; e' quindi molto importante riuscire a identificare le cause che la scatenano, prima che si verifichino condizioni e sintomi sempre piu' gravi. A ridare speranza all'esercito di allergici in continuo e consistente aumento arriva ancora una volta la medicina biologica, con una sofisticata tecnica diagnostica strumentale e con dei nuovi prodotti omeopatici. Vediamo come. I prodotti biologici più adatti ad alleviare i disturbi della rinite allergica sono, Luffa Spray (2 spruzzi in ogni narice ogni 15 minuti, in fase acuta oppure 4-5 volte al giorno) e Luffa Compositum Heel compresse (1 compressa da sciogliere in bocca 3 volte al giorno). Naturalmente, secondo la medicina biologica e omeopatica in particolare è opportuno intervenire soprattutto in fase preventiva, cominciando ad assumere dal mese di gennaio o febbraio 1 compressa di Engystol , da sciogliere in bocca 2 volte al giorno e seguire dei cicli di drenaggio e disintossicazione dell'organismo. Anche in fase di rinite allergica acuta Engystol da un valido supporto in quanto ha la capacità di stimolare il sistema immunitario e, attraverso una complessa reazione biochimica, evita la produzione di sostanze responsabili della reazione allergica. Ideale quindi per questa primavera avere a disposizione in ufficio, in borsetta o in macchina Luffa spray , mentre Luffa C. Heel compresse ed Engystol, potrebbero essere tenute sul comodino e sciolte in bocca la mattina appena svegli e la sera prima di addormentarsi. Per chi soffre di congiuntivite allergica, con gli occhi arrossati e lacrimanti, è utilissimo il collirio in confezioni monodose Euphrasia Heel . E la primavera finalmente ci sorride. Francesca Rabuffi