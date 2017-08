Curare le piante

Vinti gli iniziali pregiudizi da parte dell'establishment medico e farmaceutico, i rimedi omeopatici sono diventati negli ultimi anni molto popolari anche nel nostro paese, dove oramai vengono prescritti da oltre cinquemila medici e utilizzati da due milioni e mezzo di pazienti. Meno note sono le ricerche condotte, in diverse parti del mondo, per verificare l'efficacia dell'omeopatia anche nella difesa e nella cura delle piante. Si tratta di un settore ancora poco esplorato, ma ricco di prospettive e di interessanti opportunità per gli evidenti vantaggi di natura sanitaria e ambientale. In realtà, lo studio dell'effetto di una determinata serie di rimedi omeopatici somministrati sulle piante in diverse diluizioni è una delle linea di ricerca di più vecchia data, essendo stata avviata da Lily Kolisko, già negli anni Venti, su stimolazione di Rudolf Steiner, fondatore dell'agricoltura biodinamica. Più tardi, numerosi sperimentatori in Germania e in maniera più ridotta in Inghilterra, Austria e Stati Uniti hanno ripreso e ampliato questo campo di ricerca. L'intento di Kolisko era quello di dimostrare l'azione sulle piante di principi attivi somministrati in dosi infinitesimali. Almeno una delle scoperte di Kolisko (l'effetto sulle piante dei rimedi a base di Argentum Nitricum) è stata più tardi confermata da Pelikan e Unger (Germania 1965) con un'enorme mole di dati statistici e sperimentali. Più recentemente gli esperimenti di Kolisko e di Pelikan sono stati ripresi in Francia (Netien), in Belgio (Auquiere, Projetti), in Inghilterra (Moss), in Italia (Speciani) e in Austria (Pongratz e Endler) con risultati di grande interesse. Mimmo Tringale