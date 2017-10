Curarsi… col proprio corpo

I precetti di questa disciplina si riferiscono alle pratiche di guarigione individuali che esaltano il potenziale di autoguarigione del nostro organismo. Certo, accettare questi precetti così tipicamente orientali non è semplice per la mentalità occidentale. Le riserve sono tante. Quindi: perché provare questa disciplina? Inizialmente perché è facile e alla portata di tutti, ma soprattutto perché consente di sconfiggere i disturbi più comuni in modo naturale e divertente. Questo è un manuale pratico e completo, corredato di fotografie a colori e di illustrazioni esemplificative, che almeno nelle prime tappe guidano all'esecuzione degli esercizi. Si segue e si sente il nostro corpo. Percepiamo i nostri muscoli, il sangue che fluisce. Regoliamo la nostra respirazione. E' utile provare questi metodi per sconfiggere emicranie, mal di stomaco, dolori alla schiena. E altre patologie comuni. Ci si rende conto che è veramente possibile evitare di assumere farmaci e composti chimici. E' possibile se si affronta il proprio corpo e si impara a conoscerlo piuttosto che sottoporlo violentemente a trattamenti sintetici. Per avere un'alternativa. O almeno per conoscerla.