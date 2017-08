Curarsi con l’arcobaleno

Il nostro organismo è molto sensibile all'azione dei colori, sia che si tratti di abiti indossati, di fasci di luce colorata o di ambienti. Le ricerche condotte finora hanno dimostrato, che se si fissa intensamente e per un determinato periodo un colore, si verifica l'alterazione di alcuni parametri fisiologici e che sia possibile curarsi. Per esempio, guardando a lungo il rosso aumentano sia la pressione arteriosa, che la frequenza dei battiti cardiaci e il ritmo della respirazione. Si ottiene invece l'effetto inverso, con il blu, che abbassa la pressione arteriosa, diminuisce il ritmo del battito e rallenta la respirazione. Si è così individuato per ogni colore fondamentale, non solo l'azione esercitata sull'intero organismo, ma anche gli organi maggiormente influenzati dalle loro vibrazioni. Rosso organi: apparato sessuale e sistema muscolare; azione: stimola fortemente l'attività psichica. Aumenta la vitalità, l'energia e il desiderio sessuale, ma anche l'aggressività e la collera. Arancione organi: pancreas e sistema circolatorio; azione: dinamizza l'intero organismo, riattiva i processi vitali, stimola l'appetito, la curiosità, rende ottimisti e favorisce l'equilibrio psico-fisico. Giallo organi: cervello, sistema nervoso, sistema linfatico; azione: stimola l'attività cerebrale, favorisce la lettura, la riflessione, l'apprendimento. Aumenta il tono neuromuscolare, favorisce il dinamismo nei linfatici, combatte la fatica mentale, la melanconia e la depressione. Verde Organi: stomaco, fegato e tutto l'apparato digerente; azione: favorisce la crescita e lo sviluppo corporeo, prepara al sonno e allo stato ipnotico. Rilassa, diminuisce la pressione arteriosa e predispone all'azione del blu. Blu e indaco Organi: sistema respiratorio Azione: calma, rilassa, sviluppa le capacità intuitive e favorisce lo meditazione. Violetto Organi: sistema ghiandolare Azione: favorisce l'ascetismo, allontana l'odio e la collera, diminuisce la paura e il senso d'angoscia. Stabilizza e protegge l'equilibrio emotivo.