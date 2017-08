Curarsi con quel che mangiamo

E' risaputo: la salute si costruisce a tavola. "Abitudine" inevitabile, quella di mangiare, che c'impegna almeno tre volte giorno. Molti degli alimenti che noi consumiamo e a cui dedichiamo soprattutto la nostra passione gastronomica, contengono invece dei veri e propri principi attivi medicamentosi, di cui spesso nemmeno sospettiamo l'esistenza. A chi avesse bisogno di conferme sulla veridicità di quest'ultima affermazione, basterà consigliare di leggere le pagine dei giornali, dove non passa settimana senza che si citino le scoperte di qualche istituto di ricerca sulle mille virtù, anche anticancro, di certi ingredienti. Le novità e le precisazioni che arrivano dagli studi condotti dalla scienza dell'alimentazione ci permettono dunque di conoscere in modo molto dettagliato principi attivi, azioni terapeutiche, applicazioni sui soggetti con leggeri disturbi o malattie manifeste, in modo che ognuno di noi si possa avvicinare con più consapevolezza al cibo non solo per nutrirsi, ma anche per curarsi. Grazie ai viaggi e al commercio internazionale, che caratterizzano la nostra epoca, possiamo avvantaggiarci in Occidente anche di alimenti, che la tradizione di altre culture ci segnala come preziosi. Un esempio sono le alghe dei giapponesi, o la frutta esotica come il mango o la papaia. Alcuni "puristi" ci mettono in guardia, tuttavia, dal mescolare troppo le carte: per ogni ecosistema e i suoi abitanti sono i prodotti locali quelli più adatti alla salute dell'individuo, questo perché la natura ha organizzato una sorta di sapiente sintonia tra le caratteristiche ambientali e le esigenze degli uomini del luogo. La stessa sintonia che possiamo osservare anche tra la produzione di frutta e verdura e le esigenze stagionali dell'organismo. Per aiutarci nel cambio di stagione la primavera ci offre il carciofo, potente disintossicante, mentre ci offre melone e anguria per combattere la disidratazione estiva. Castagne, cavolo, noci e affini sono invece tutti alimenti calorici o protettivi contro la rigidità del clima invernale. Dopo la grande abbuffata di carne che ha caratterizzato il secondo dopoguerra, quasi fosse una rivalsa contro le privazioni alimentari della prima metà del '900, l'inizio del XXI secolo segnala invece una forte rivalutazione degli alimenti vegetali, anche da parte delle società più ricche come quella americana. Proteina è sinonimo di carne o pesce, ma al consumatore si ricorda sempre più spesso che un'assunzione eccessiva provoca non pochi scompensi nutrizionali, oltre che economici. In condizioni "normali", infatti, per allevare un bue che dia 50 Kg di carne ci vorrebbero tre anni. È ovvio che una produzione intensiva nell'epoca dei fast food induca a prendere scorciatoie, soprattutto nei Paesi europei che non sono attrezzati di praterie, dove il bestiame può nutrirsi allo stato brado. Sappiamo che una dieta equilibrata include la presenza di tutti i componenti della piramide alimentare, ma scegliere gli ingredienti in base alle loro caratteristiche terapeutiche, quasi fossero delle medicine, deve essere un altro traguardo da raggiungere. Licia Borgognone