Curry vegetale (cottura in lavastoviglie)

Ingredienti per 4 persone 4 carote 4 zucchine 1 cipolla 1 cucchiaio di curry (a voi la scelta del mix di spezie che preferite) 1 cucchiaio di miele 1 punta di sale 2 cucchiai di latte di soia 320 g di riso Preparazione Tagliare la cipolla e le verdure a fette sottili. Inserire le verdure nel vasetto o nel sacchetto per il sottovuoto. Aggiungere un pizzico di sale, 1 cucchiaio di curry, il miele e il latte di soia. Chiudere il sacchetto/vasetto e disporlo nella lavastoviglie. Con il lavaggio normale le verdure risulteranno croccanti, con quello intensivo tenere. Per questo tipo di preparazione il lavaggio eco è sconsigliato perché la temperatura è troppo bassa per cuocere le carote. Le verdure, cuocendo al vapore, sigillate e a bassa temperatura mantengono tutto il contenuto nutritivo e risultano leggere e saporite. Notizie e consigli Ho utilizzato i sacchetti sottovuoto, ma in alternativa potete usare i vasetti con chiusura ermetica. In cosa è eco questo curry: gli ingredienti sono tutti di origine vegetale, di stagione, biologici e locali; cuocendo il curry in lavastoviglie mentre lavate i piatti evitate di bruciare ulteriori combustibili fossili e risparmiate acqua. Assicuratevi che gli altri commensali (famiglia, amici, ecc.) siano ben posizionati davanti alla lavastoviglie quando ne estrarrete la cena/pranzo tra lo stupore generale. Nel frattempo cuocete il riso a vapore e servitelo caldo con il curry di verdure.