Cyclehack 2016: anche in Italia il brainstorming di idee per i ciclisti

Cyclehack 2016 è sbarcato anche a Roma per fare della progettazione partecipata il perno per la realizzazione delle idee del futuro per la mobilità ciclabile. Più di 30 città a fine giugno hanno partecipato a Cyclehack 2016, evento mondiale che vuole promuovere pratiche e strategie per migliorare la mobilità urbana e rendere le città più ciclabili, unendo ciclisti, sviluppatori, designer e maker in una progettazione collaborativa.

Cyclehack 2016 arriva a Roma

Fare il viaggio casa-lavoro da soli;

Far parte di una famiglia di 4 (o più) persone con esigenze diverse e, per questo, non riuscire, ad accompagnare i figli a scuola e poi andare a lavoro usando la bicicletta per tutti questi spostamenti;

Aver dimenticato il kit per le forature e ritrovarsi con la ruota a terra senza sapere come fare a continuare il percorso;

non sapere dove poter parcheggiare.