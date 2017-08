Cycloscope, il viaggio in bici che si trasforma in programma tv

Alla scoperta del mondo in bicicletta realizzando video e reportage, questo l'obiettivo di Cycloscope. In onda sulle frequenze Sky 214 di Bike Channel le puntate di questo format dedicato al cicloviaggio di Daniele Giannotta e Elena Stefanin. Le puntate sono visibili anche sul web sul sito maftv.it. In ogni puntata una tappa del viaggio percorso, da Bologna passando per Slovenia, Croazia, Bosnia, Serbia, Romania, Bulgaria, Georgia, Azerbaijan, Kazakistan, Kyrgyzstan.

Immagini dalla pagina facebook di Cycloscope