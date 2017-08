Cyclotron, l’e-bike che sembra uscita dal film Tron

Cyclotron è una delle e-bike più evolute al mondo e no, il nome non è solo una coincidenza: le fattezze e l'atmosfera ricordano proprio le motociclette di Tron (vedi video), soprattutto per la presenza delle luci posizionate lì dove nelle bici tradizionali si trovano i cerchioni. Perché Cyclotron è una bici dal design unico in cui sono assenti i raggi che ha una normale bicicletta.

Cyclotron, le altre caratteristiche della e-bike futuristica