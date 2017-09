D(i)ritto al cibo

In occasione della mobilitazione mondiale contro la

povertà e la fame, Chico Mendes, ViaggieMiraggi, Insieme

nelle Terre di Mezzo, La fabbrica di Olinda e Altreconomia

presentano la nuova campagna del consorzio del commercio equo e

solidale Ctm Altromercato. Al centro della campagna i temi della

sovranità alimentare e del diritto al cibo, un cibo

più buono per chi lo produce, per chi lo consuma e per

l?ambiente.

La serata

Si comincia alle 20.00 con una cena a buffet: piatti sfiziosi a

base di prodotti del commercio equo e solidale, ma anche biologici

e da filiera corta. Alle 21.30 proiezione del film "Semi di

libertà". Girato in India presso due cooperative di

produttori equosolidali, il documentario racconta l?esperienza di

lotta di queste piccole comunità per salvaguardare acqua,

terra e aria quali risorse collettive per uno sviluppo sostenibile.

È la voce dell?attivista indiana Vandana Shiva a mostrare

semplici azioni quotidiane con cui è possibile difendere la

biodiversità e costruire uno sviluppo sostenibile: dalla

corretta gestione delle foreste e delle acque alla distribuzione

delle sementi ai contadini. Verrà inoltre lanciata una nuova

proposta di viaggio di turismo responsabile in Messico, alla

scoperta di "Uciri", storico produttore di caffé del

commercio equo e solidale Altromercato.

A seguire dj-set di musiche dal Sud del mondo.

La campagna ?Diritto al cibo?

La crisi alimentare oggi colpisce tutti, nel Nord come nel Sud del

mondo, e ci costringe a ripensare i meccanismi di produzione e

consumo del cibo, per costruire uno sviluppo diverso che non

distrugga le risorse, non degradi gli ecosistemi e non produca

sprechi al di fuori dei nostri supermercati mentre milioni di

contadini soffrono la fame.

La campagna Altromercato si propone tre obiettivi: sensibilizzare

l?opinione pubblica sugli squilibri legati alla globalizzazione del

mercato alimentare che impedisce l?accesso al cibo a milioni di

contadini; valorizzare i principi e le proposte concrete del

commercio equo, da sempre impegnato nella costruzione di

un?economia solidale basata sul rispetto dei diritti dei piccoli

produttori; e infine offrire alle persone l?opportunità di

agire questo cambiamento, attraverso gesti quotidiani orientati a

stili di vita responsabili e consapevoli.

In nome di un cambiamento possibile dell?attuale modello di

produzione di cibo che nuoce sia ai piccoli produttori, vittime di

speculatori finanziari e intermediatori commerciali, sia a noi

consumatori occidentali, costretti a mangiare cibo sempre

più caro e scadente. Perché acquistare prodotti equi

e solidali e cibi da agricoltura biologica rappresenta un?azione

concreta, da cui ciascuno può partire per manifestare il

proprio dissenso rispetto agli squilibri attuali ed esprimere una

scelta chiara, a favore di un mercato del cibo più ?giusto?

per le persone e più sostenibile per l?ambiente.

L?appuntamento è per il 18 ottobre alle ore 20.00 al

Jodok BarRistorante, ex Ospedale Psichiatrico P. Pini, via

Ippocrate 45 Milano Cena a buffet 15? con acqua in brocca e bevande

escluse

Per prontare scrivere a ombretta.sparacino@chicomendes.it;

02/54107745