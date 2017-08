Val d’Aosta. Da Champoluc ai laghi Pinter

Partire dalla città per andare a dormire in montagna sotto la tenda, lontano dall'afa e dalla folla. Raccontarsi attorno ad un falò improvvisato, con la luna lì da accarezzare e all'alba ammirare uno degli spettacoli più belli sulle montagne della valle d'Aosta... Itinerario Si parte dai 1935 metri del Crest stazione di arrivo della telecabina panoramica (per gli orari tel: 0125307113, ci sono corse anche alle ore 21 e 22) che sale da Champoluc in valle d'Ayas. Da qui imboccare la strada sterrata che si diparte sulla sinistra verso il vallone di Cuneaz. Alla prima curva a sinistra, scendere in un sentiero che porta verso il villaggio di Cuneaz, caratteristico agglomerato di baite (tenere i cani al guinzaglio) in pietra e legno. Dopo averlo attraversato seguire le indicazioni gialle e nere di percorso dell'alta via: il n°1. Qui il sentiero si inoltra nel verde dei pascoli e sale senza grandi dislivelli, fino a giungere ad un piccolo altipiano in cui si incontra un bivio, a destra si diparte il sentiero che porta alla valle di Mascognaz, parallela a quella di Cuneaz, a sinistra si prosegue per il colle e i laghi Pinter. Ora il cammino si fa più ripido fino a giungere ad un pianoro popolato da marmotte in cui si attraverserà uno dei corsi d'acqua che scende dai nevai. Da notare sulla destra salendo, un gruppo di monoliti che sembrano crollati da un accatastamento ben ordinato, frutto probabilmente dello sfaldarsi di un'antica montagna. Da qui il sentiero inizia ad inerpicarsi per dirigersi sulla sinistra verso un canalino breve e stretto, dal fondo sconnesso, fatto di sfasciume e solcato da un ruscello, che rappresenta l'unica vera difficoltà di questo percorso, è bene quindi prestare attenzione. Il percorso ora entra nella valletta che scende dal colle Pinter dopo pochi metri si incontra un altro bivio, a destra inizia il sentiero che porta al lago Perrin e a sinistra si prosegue per la meta. Appena più in alto sulla destra, c'è un'indicazione di percorso per i laghi Pinter che si trovano a pochi metri. Informazioni Lungo il percorso, oltre ai fiori variopinti dei pascoli, si potranno ammirare le viole (quest'anno particolarmente numerose), le genziane con il loro splendente blu cobalto e, i più attenti, potranno inchinarsi (la pianta è protetta e non si può raccogliere) a sua maestà Negritella, la regina dei fiori profumati, per inebriarsi della sua essenza straordinariamente variegata. Diverse sono le possibilità di trovare un fondo asciutto e uniforme per posare la tenda, tra i migliori segnaliamo la zona attorno al terzo lago da cui si possono ammirare le vette più famose della Valle d'Aosta tra cui il Cervino e il Monte Bianco. Si possono osservare con una certa facilità animali selvatici come scoiattoli, volpi, camosci, stambecchi, marmotte e diversi esemplari di fringuello montano (montifrigilla nivalis). Questo uccellino, appena più grande di un passero con il capo color ardesia e il corpo grigio-beige, ha una vistosa striscia bianca sulle ali, particolarmente visibile durante il volo. Sembra molto in confidenza con gli escursionisti, infatti si avvicina volentieri per prendere briciole di pane. Il colle di Pinter 2777 metri che si trova poco distante dai laghi, mette in comunicazione la valle d'Ayas con la valle di Gressoney e fa parte dell'alta via n°1 che scende verso il rifugio di Alpenzu. I laghi (2692 metri), discretamente pescosi, sono spesso ghiacciati fino all'inizio del mese di luglio e hanno una colorazione che va dal trasparente al verde chiaro. Questa escursione si può effettuare da fine giugno fino alla fine di ottobre e può richiedere mediamente dalle 2 alle 3 ore di cammino. L'attrezzatura consigliata è quella classica da escursionismo da alta montagna, per la notte prevedere un sacco letto adatto a temperature di anche -15°. Come arrivare In auto: Autostrada Torino Aosta (per chi arriva da Milano, autostrada MI-TO, bretella Santhià Ivrea e poi direzione Aosta) uscita Verres proseguire in direzione Valle d'Ayas. In treno: linea Torino Aosta, scendere alla stazione di Verres e prendere l'autobus per Champoluc. Dove dormire Albergo de Champoluc, tel: 0125308088 (adiacente alla funivia per il Crest). Albergo ristorante Creforné (località Crest), tel: 0125307197. Ufficio Informazioni Turistiche Azienda di promozione turistica di Champoluc, tel: 0125307113, fax 0125307785. Bibliografia "Andar Per Sentieri in Valle d'Aosta", di Pietro Gillio con la collaborazione di Palmira Orsieres, edizioni Istituto Geografico De Agostani. Cartografia Carta dei sentieri e dei rifugi dell'Istituto Geografico Centrale (IGC) n.5. Claudio Ottavio