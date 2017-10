Dado di verdure (100% eco)

Ingredienti bucce di carota foglie di sedano foglie esterne e radici di cipolla bucce di pomodoro bucce di peperone rosmarino, basilico, prezzemolo 1 spicchio d'aglio sale grosso (metà del peso delle verdure che utilizzerete) 2 cucchiai di vino bianco pepe olio extravergine di oliva Preparazione Stufare le verdure in pentola con 1 cucchiaio di olio, erbe aromatiche, il sale grosso e il pepe. Bagnare con il vino bianco e 1/2 bicchiere di acqua di cottura (in alternativa semplice acqua o brodo avanzato). A piacere aggiungere qualche alga che renderà più saporito il dado. Quando tutto il liquido sarà evaporato e le verdure saranno cotte, disporle nell'essiccatore (al sole, nell'essiccatore domestico o in forno). Lasciarle essiccare fino a quando avranno perso completamente umidità. Al sole saranno necessari anche due giorni, nell'essiccatore domestico 6 ore circa, mentre in forno a 100° dovrebbero essere sufficienti 3 ore. Quest'ultima alternativa è però sconsigliata per l'elevato consumo energetico del forno. Quando le verdure saranno pronte, frullarle bene. Scegliere, in base al quantitativo preparato se frullare tutto insieme o se mantenere separate le verdure. In questo secondo caso servirà un vasetto per ogni verdura, ma si potrà modulare il gusto del dado a piacere. Conservare in frigorifero e consumare entro 3 mesi, 6 mesi sottovuoto. Notizie e consigli Il dado preparato in casa è fatto solo con verdure e sale, permette di utilizzare scarti e ha costi ambientali nettamente inferiori rispetto a quello di produzione industriale. Inoltre non c'è nessun imballaggio di carta e alluminio da smaltire. Gli ingredienti che ho utilizzato sono bucce e foglie, ma potete anche aggiungere altre verdure come zucchine e pomodori, soprattutto se sono molto maturi e non riuscite a consumarli. La tecnica alla base di questa ricetta è l'essiccazione. Utilissima per la conservazione degli alimenti, ma anche per la loro trasformazione in concentrati di gusto. Come essiccare? D'estate: se avete spazio sufficiente su un balcone/giardino/terrazzo potete fare essiccare i prodotti al sole su una gratella, volendo anche coperti con della garza/tulle; d'inverno: potete sfruttare il calore dei caloriferi, perfetti per essiccare frutta, verdura e funghi; nel resto dell'anno, a meno che non abitiate in zone molto soleggiate, vi consiglio di costruirvi o di acquistare un essiccatore domestico. Il mio ha 6 piani, consuma poco e in circa 4 ore essicca grandi quantitativi di cibo. Per costruire l'essiccatore in casa potete usare: una scatola di legno, la base di una vecchia lampada su cui monterete la scatola, una gratella che fisserete sopra la lampadina. L'alternativa meno ecologica è invece utilizzare il forno, se l'avete comunque utilizzato per preparare altre ricette potete però sfruttare il calore residuo per accelerare il processo di essiccazione ottenuto con altre tecniche.