Daft Punk – Tron Legacy

Thomas Bangalter e Guy-Manuel de Homem-Christo alias Daft Punk. I componenti del «duo électro français» che raramente mostrano il proprio volto e concedono interviste, sono stati chiamati a musicare le immagini di Tron Legacy, seguito di quell'autentico cult movie che fu Tron, che nel 1982 di fatto decretò un sostanziale passo in avanti verso un uso sempre più importante delle immagini elaborate al computer nell'industria cinematografica. Nel film ritornano i due protagonisti del primo episodio Kevin Flynn (Jeff Bridges) e Alan Bradley/Tron (Bruce Boxleitner), mentre l'emergente Garrett Hedlund è Sam, il figlio di Kevin, che si ritrova nello stesso mondo creato dal computer nel quale il padre aveva vissuto la sua straordinaria avventura. È una prova importante per il duo francese: «Questo progetto» dichiarano i due «è di gran lunga la sfida più complessa che abbiamo dovuto affrontare. Scrivevamo musica nelle nostre camerette e siamo finiti a produrre con una vera orchestra di 90 elementi, con alcuni dei migliori musicisti al mondo. Abbiamo vissuto momenti molto intensi negli ultimi anni, ma suonare con un'orchestra è tutta un'altra storia». I Daft Punk sperimentano, come loro abitudine, fondendo elementi elettronici a orchestrazioni ad ampio respiro adatte al grande schermo. La sintesi avviene in brani come l'imponente Tron Legacy (End Titles) o l'incalzante e pulsante The Game Has Changed. Le fonti d'ispirazione sono Max Steiner, Bernard Herrmann, John Carpenter, Vangelis e Maurice Jarre. E chissà che i fan del duo francese non siano spinti ad esplorare altri territori musicali... Pippo Piarulli