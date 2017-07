Arte di recupero

Artista di fama internazionale, Enrica Borghi è nata nel 1966 a Premosello, in provincia di Novara. Inizia l'attività espositiva nel 1992 utilizzando come mezzo espressivo la fotografia o creando installazioni con materiale di recupero. Sono soprattutto installazioni che rovesciano lo stereotipo di bellezza femminile avvicinandosi al gusto "trash": calchi in gesso della venere di Milo ricoperti di unghie finte insieme a bigodini e abiti da sera realizzati con carte di caramelle tra i primi lavori di Enrica Borghi. Sono quelli che segnano il suo esordio nell'ambiente artistico. Nel 1999 realizza con cinquemila bottiglie di plastica trasparente un abito da sera alto quattro metri con uno strascico lungo otto. Il lavoro, esposto in una sala del Museo di Arte Contemporanea del Castello di Rivoli con il titolo "Regina delle spazzature", è stato espressamente dedicato alla fantasia e al gioco dei bambini. Il Natale scorso Enrica Borghi partecipa a "Luci d'artista"nelle vie della città, un'iniziativa che il comune di Torino promuove ogni anno per portare l'arte contemporanea al di fuori dagli spazi dei musei e delle gallerie. Viste da lontano sembrano gigantesche palle di neve, ma in realtà sono bottiglie di plastica tagliate a metà. Il collo fissato ad una sfera di polistirolo, mentre il corpo è sfrangiato con le forbici e arricciato con il calore. Così commenta Enrica Borghi la sua opera: "Vorrei dare alle bottiglie di plastica l'eleganza del vetro di Murano. Come nelle fiabe le cose si trasformano e diventano dei sogni, nel mio lavoro 11.200 bottiglie di plastica si trasformano in palle di neve. Grandi sfere che ricordano la corolla di un fiore, leggere come fiocchi di neve, avvolgenti come un corpo materno." Un'artista sempre alla ricerca di nuovi stimoli, occasioni per mettersi alla prova come in quest'ultimo progetto realizzato con alcuni allievi della classe IV del corso serale del Liceo Artistico Statale "F.Casorati" di Novara che presentano opere da loro realizzate all'interno del campanile dell'Alfieri, dal titolo "Ombre e luci del Campanile". In quest'occasione abbiamo incontrato Enrica Borghi nei panni di insegnante del liceo artistico che, insieme a Laura Melis, allieva del corso e realizzatrice della maggior parte delle opere, ha allestito la mostra. Qual'è stata l'idea "portante"? L'idea è stata quella di costruire oggetti luminosi utilizzando materiali poveri e di recupero: materiali poveri per una scelta anticonsumistica; di recupero per rispettare un progetto ecosostenibile in cui far rivivere oggetti abbandonati o disprezzati, imparando così a vedere con occhi nuovi oggetti prima non percepiti. I materiali sono scarti industriali del rame e del tessuto. Quanto c'è dell'arte di Enrica Borghi in questi lavori? L'utilizzo di questi materiali è parte dell'approfondimento della mia visione artistica del riusare e del riciclare i rifiuti, ma è stato il luogo espositivo che mi ha coinvolto particolarmente. Lo spazio si è rivelato fondamentale per la definizione delle opere: uno stesso soggetto, infatti, cambia significato secondo il contesto. Il campanile non è nato come un luogo espositivo, è uno spazio architettonico e spirituale di alta suggestione che si sviluppa verticalmente. Tutto questo ha comportato una serie di studi per sfruttare al meglio questa situazione, un lavoro interessante che mi ha anche permesso di lavorare con gli allievi del serale, adulti che svolgono professioni diverse dall'attività artistica: un confronto che si è rivelato molto stimolante. Quali sono i materiali che prediligi? La plastica e il vetro sono materiali che non mi abbandonano. Mi piacerebbe comunque trattarne di nuovi anche se non è facile trovarne. Il materiale da utilizzare per le mie opere proviene direttamente dalle aziende. Si tratta di vasetti di plastica e contenitori di tutti i tipi, materiali che quotidianamente vengono scartati e che io riutilizzo inventandomi gli oggetti, le mie opere d'arte. Quali sono i tuoi progetti futuri? Sto cercando di portare avanti un progetto legato all'abbigliamento sportivo per le Olimpiadi del 2006. Snowboard, mantelle e attrezzature sportive create dai contenitori di un formaggio tedesco molto popolare in Germania. In programma c'è l'intervento al prossimo Futurshow con l'idea di recuperare l'originale idea di glamour legata all'abbigliamento. Sonia Tarantola