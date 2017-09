Il Dalai Lama, Sua Santità

Diversamente dal modo in cui il Papa è, simbolicamente il successore di Pietro, l'apostolo su cui Cristo ha deciso di fondare la comunità cristiana, il Dalai Lama è considerato la reincarnazione, anche materialmente quindi, il successore del Budda, l'Illuminato. Sua santità Tenzin Ghiatso nato nel 1935 nel villaggio di Takster, nel Tibet nord-orientale è considerato, fin dalla tenera età di due anni la XIV reincarnazione del capo spirituale del Buddismo. Egli ha iniziato la sua educazione monastico-religiosa all'età di sei anni e nel 1950, appena sedicenne, ha assunto il completo potere politico e religioso della sua nazione. Educato secondo i precetti dell'amore universale buddista, assolutamente convinto dell'infinito potere della non-violenza cercò per tutta la vita di evitare qualsiasi spargimento di sangue e di conservare il sapere religioso-culturale del suo popolo dalla furia iconoclasta della vicina Cina. Nel 1959 il Tibet subì l'inizio dell'occupazione cinese, dopo che cinque anni prima la missione di pace del Dalai Lama in Cina era fallita per l'opposizione di Mao-Tse-Tung. Il Dalai Lama inizialmente si rifiutò di abbandonare il paese in mano al nemico e decise di mettere la propria vita in pericolo per rincuorare i suoi fratelli con la sua presenza, mostrandogli così il suo modo di resistere in maniera non violenta contro gli invasori. Solo successivamente, a causa del completo isolamento internazionale si è convinto a lasciare la città di Lhasa, per rifugiarsi in India, a Dharamsala da dove guida il suo governo in esilio, dopo la sua fuga egli si è rivolto a varie organizzazioni internazionali per denunciare la violazione dei diritti umani da parte dei Cinesi e alle Nazioni Unite per sostenere la causa del suo paese. Nel 1963 ha presentato una proposta di costituzione democratica per il Tibet, e nel 1987 un Patto di Pace in cinque punti per avviare una soluzione pacifica della situazione, ma la Cina non ha mai risposto alle sue varie proposte. Uomo di dottrina, ma soprattutto uomo di pace e portavoce di una più estesa comprensione tra i popoli e le religioni, ha ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali e lauree honoris causa e nel 1989 il Premio Nobel per la pace. Nell'ultimo decennio alcune produzioni cinematografiche hanno mostrato gli avvenimenti della sua vita allo scopo di sensibilizzare ulteriormente il mondo occidentale; malgrado ciò, tutt'oggi l'occupazione del Tibet da parte del popolo cinese è ancora in corso. Massimiliano Percio