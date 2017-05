Dalla tradizione marocchina, il rituale del gommage

Il caldo dell’estate, l’acqua salata del mare e l'abbronzatura possono creare impurità a livello dell’epidermide. Inoltre, l’aumento dell’esposizione ai raggi ultravioletti intensifica la tendenza alla disidratazione. Per eliminare le cellule vecchie che si sfaldano, per nutrire e per ridare luminosità alla pelle, anche nella stagione estiva, un ottimo rimedio ce lo insegna l’antica tradizione marocchina dell’hammam.

Come funziona il rituale dell'hammam