Dalla cultura alla tavola

Gli aspetti simbolici Ad ogni alimento si legano spesso significati simbolici che fanno parte dell'immaginario collettivo di una determinata popolazione. Una simbologia è un significato aggiuntivo rispetto a quello evidente di un determinato oggetto. Non sempre tali significati possiedono un fondamento razionale o reale. Così, ad esempio, la carne viene associata alla forza e la verdura alla debolezza, nonostante esistano campioni dello sport vegetariani. Gli aspetti conviviali Vi sono situazioni in cui mangiare insieme significa conoscersi, rincontrarsi e celebrare anche momenti rituali. Matrimoni, comunioni, feste varie (ad esempio Natale e Pasqua) sono accompagnate da lunghi pranzi dove lo stare insieme supera il senso stesso dell'evento a cui si partecipa. Il cibo diventa il collante che rende possibile un percorso in comune che dura diverse ore. Comunque il mangiare insieme favorisce la convivialità, basti pensare alla famiglia che, dopo una giornata di lavoro, si ritrova intorno ad una tavola e si racconta quanto successo nelle ore precedenti. Gli aspetti culturali Gli alimenti possiedono anche significati emotivi legati alle singole culture. In Italia, ad esempio, non si mangiano cani e gatti perché ormai troppo vicini a noi da un punto di vista emotivo. Cibarsi di un cane diventerebbe quasi una forma di cannibalismo. Al contrario in Oriente spesso si mangiano i cani e si trovano anche esposti fuori dalle macellerie o dai ristoranti. Per motivi religiosi, in India invece non si mangiano le mucche e i mussulmani e gli ebrei si astengono dal cibarsi con il maiale. Quindi la scelta di un cibo, i piatti di una cena o un certo tipo di alimentazione non sono solo il frutto del bisogno di mangiare per sopravvivere, ma risultano sempre condizionati da altri fattori di non minore importanza. Stefano Cagno Dirigente Medico Ospedaliero, disciplina Psichiatria.