Dalla discarica… all’orto

Un vecchio comò dimenticato in cantina, una sedia in paglia ormai bucata, una rete metallica non più in grado di sostenere alcun materasso. Tutti oggetti e mobili che Peter Bottazzi e Denise Bonapace hanno portato letteralmente a nuova vita, trasformandoli, rielaborandoli ed "innestandoli" con piante, fiori, erbe. È questo il progetto presentato in occasione del Fuori Salone 2011, in collaborazione con AMSA, nella storica azienda dei fratelli Ingegnoli, da Peter e Denise. "Da morto a orto (è il nome dell'installazione) vuole essere un manifesto delle buone intenzioni", spiega Peter mentre ci si aggira nel giardino che ospita le opere. "Non abbiamo bisogno dell'ennesima poltrona, dell'ennesima seduta - continua - ma di ritrovare il senso del recupero e dell'essenziale". Ed ecco che un vecchio comò che potrebbe essere stato usato da uno dei nostri nonni, diventa una terrazza che ospita essenze come la borragine e fiori come il geranio parigino: "Il progetto è solo la prima tappa di quella che definiamo come 'stagione colturale' - racconta Denise - ovvero la volontà di creare una serie di iniziative dove si coltivi in modo nuovo e naturale. Un modo di riscoprire gli oggetti, le persone, l'ambiente". Così una lampada dell'IKEA di qualche anno fa, si trova a far da vaso per un profumatissimo basilico. "Quello che ci ha colpito - aggiunge Peter - è aver notato lo stupore delle persone quando magari riconoscono il vecchio mobile gettato, che ora dà dimora ad essenze e fiori mediterranei". Già da tempo Peter e Denise hanno lasciato la città per trasferirsi in campagna, riscoprendo la necessità di "riprogettare il quotidiano, il normale, per donare nuovi stimoli", colorati ed ironici. Non tocca che salire in soffitta o scendere in cantina e dare sfogo alla nostra creatività.