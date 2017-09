Dalla Fao tre appelli contro la fame

Un appello per trovare 15 milioni di dollari, destinati ad aiutare mezzo milione di famiglie bisognose in Sudafrica, è stato lanciato dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao). Il Sudafrica lotta da tempo contro una grave crisi alimentare e sanitaria che minaccia 15 milioni di persone. L'appello Fao viene dopo le missioni degli ultimi due mesi in Sud Africa, che hanno valutato i progressi dell'assistenza umanitaria nella regione e riferito che la grave crisi umanitaria della regione è destinata a peggiorare nei mesi prossimi. La causa si trova nelle cattive condizioni meteorologiche e nel crescente impatto distruttivo del virus hiv/aids, sulla produttività agricola del Paese. La Fao ha lanciato l'appello, spiega una nota, per evitare ulteriori perdite umane e per sostenere gli sforzi rivolti a eliminare alla radice le cause della povertà che si va aggravando. Nel luglio 2002 la Fao aveva lanciato un appello da 25 milioni di dollari per far fronte alla crisi sudafricana in seguito al quale sono stati donati oltre 10 milioni di dollari provenienti dall'Unione Europea, dall'Irlanda, dai Paesi Bassi, dalla Norvegia, dalla Svezia, dal Regno Unito e dagli Stati Uniti. La Fao ha utilizzato i contributi per finanziare ciò che descrive come "piccoli interventi di successo" che dimostrano che gli abitanti del Sudafrica sanno affrontare e vincere la crisi umanitaria in cui si trovano quando si fornisce loro assistenza. Tuttavia, afferma Anne M. Bauer, Direttrice delle Operazioni di Emergenza e Riabilitazione della Fao, "L'attuale crisi è diversa da tutte le altre crisi umanitarie. Le cause sono complesse e meritano un pacchetto prolungato e completo di misure di assistenza e recupero concentrato sui gruppi più vulnerabili." Un altro trust fund è stato lanciato da Fao e Oms (Organizzazione Mondiale della Sanità) per aiutare i più poveri popoli del mondo ad avvicinarsi agli standard del Codex Alimentarius. Il "Project and Fund for Enhanced Participation in Codex" dovrebbe durare 12 anni e ha già ricevuto il suo primo contributo dalla Svizzera. E' stato poi sancito il patto FAO/Banca Mondiale per aiutare il governo brasiliano a raggiungere i propri obiettivi nella lotta contro la fame. La Fao sta appoggiando attivamente il programma del presidente Luis Ignacio Lula, e la recente visita di Jacques Diouf in Brasile ha confermato l'appoggio alla squadra economica del presidente eletto. In un paese dove la povertà affligge oltre un quarto della popolazione, circa 44 milioni di persone, e dove nei 9 stati del nord est, i più poveri del paese, quasi metà delle famiglie vivono con un reddito di circa un dollaro al giorno, quella dei "tre pasti al giorno" è stata una delle promesse più impegnative della campagna elettorale di Lula. Il programma, ideato dal ministro straordinario per la lotta alla fame e la sicurezza alimentare, José Graziano da Silvia, è basato su un sistema di mense popolari e vere e propri buoni pasto che diano diritto all'acquisto quotidiano di alimenti di base. Stefano Carnazzi