Dalla mucca all’uomo

31 anni e tutti i sintomi della Creutzfeld -Jakob: è la prima volta che in Germania un uomo così giovane manifesta i sintomi di questa grave malattia, che in genere, quando colpisce, lo fa in tarda età. Nella clinica dove il giovane è ricoverato infatti, gli altri malati hanno più di sessanta anni. Diagnosticato inizialmente come problema psichico, magari dovuto ad uno shock, un'accurata osservazione dei sintomi ha portato sempre più alla luce uno sviluppo della malattia verso la variante umana della Bse. In Inghilterra i morti per la Creutzfeld -Jakob da variante umana della Bse sono ormai 120 e noti scienziati inglesi pensano che diventeranno centinaia di migliaia. Perché? Perché solo dopo la morte è possibile accertare con sicurezza se si tratta davvero della variante e poco si sa sulle dinamiche del contagio. Mentre nei laboratori europei e americani sono in corso indagini su persone e animali per scoprire se la malattia nasconde di più, ad esempio sulla trasmissibilità e sui tempi di incubazione, uno dei maggiori esperti nel campo della ricerca sui prioni - il neuropatologo dell'Università di Monaco Hans Kretzschmar - afferma che "la trasmissibilità della malattia attraverso il sangue è la cosa che ci preoccupa e che ci occupa di più in questo momento". Trasfusioni di sangue, strumenti utilizzati nelle sale operatorie o dai dentisti potrebbero essere veicoli di contagio per il morbo, che risulta essere molto resistente alle normali tecniche di sterilizzazione degli strumenti chirurgici. Peraltro - continua Der Spiegel- esistono già casi di contagio in ospedale o dal dentista per la forma "tradizionale" della Creutzfeld Jakob, resta da vedere se anche per la variante funziona allo stesso modo. In una pubblicazione apparsa sul Journal of Virology un gruppo di scienziati americani ha dichiarato di aver verificato che il morbo della BSE è riuscito a passare dai criceti ai topi. I topi hanno continuato a vivere normalmente, senza ammalarsi, da veri e propri portatori sani. "Se fosse così anche per l'uomo - continua Kretzschmar - significa che c'è un grande pericolo che la malattia si diffonda attraverso il sangue o gli strumenti chirurgici". Il morbo è già stato trovato nelle tonsille, nella milza e negli occhi dell'essere umano. Nel sangue finora non si è riusciti a trovarlo ma forse solo perché non è stato ancora identificato il test appropriato. Paola Magni