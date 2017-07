Dallo yoga, un albero per sognare

Una respirazione profonda e idonea, offrirà un valido aiuto per scivolare dolcemente nel sonno solo successivamente all'abbandono di qualsiasi tensione. Nello yoga, Vrksasana, o posizione dell'albero, è ideale per ottenere questo. Va praticata in piedi, appena prima di coricarsi o nei momenti in cui serve liberare la mente da pensieri ostinati ed affaticanti. E' possibile eseguirla per gradi, alternando destra e sinistra, senza desiderare raggiungere alcun obiettivo se non quello di ascoltare la risposta del corpo. In posizione eretta, le mani lungo i fianchi col palmo rivolto in avanti, spostare gradualmente il peso su di una gamba sola, dapprima senza sollevare l'altro piede poi, mentre l'equilibrio si riorganizza, portare questo all'altezza del polpaccio, appoggiandolo ad esso e mantenere la posizione respirando col ventre. La respirazione addominale è importantissima poiché aiuta a "radicarci" a terra. Quando la posizione tende verso l'alto, la respirazione deve, al contrario, andare verso il basso. A questo scopo è anche di grande aiuto utilizzare gli occhi, fissando un punto sul pavimento a circa un metro e mezzo di distanza e mantenendolo come "attaccandosi" ad esso. Anche le mani fungono da stabilizzatore, grazie a piccoli movimenti di assestamento. Ascoltare come tutto l'equilibrio è prima messo in discussione e poi ritrovato, a mano a mano che riduciamo la nostra base d'appoggio. Ritorneremo poi alla posizione di partenza per ricominciare con un grado di difficoltà in più: di volta in volta il piede verrà portato all'altezza dell'inguine, della coscia e, infine, verrà fatto salire fino alla posizione del mezzo loto. A questo punto anche le mani potranno liberarsi e portarsi in posizione di gashò (unite) davanti al plesso solare, oppure, nella posizione completa, congiunte e sollevate sopra la testa. Più saremo in grado di concentrare l'attenzione sul controllo dell'equilibrio e, naturalmente, sulla respirazione "bassa", più otterremo lo scopo di rasserenare e liberare la nostra mente. Loredana Filippi